Эксперт объясняет, почему процент жирности в цельном молоке — величина непостоянная

На прилавках с молочными изделиями в продуктовых магазинах, наряду с привычным молоком жирностью 2,5%, всё чаще можно встретить цельное молоко с колеблющимся процентом жирности. Благодаря его натуральному и оригинальному вкусу, пастеризованное молоко с колеблющимся процентом жирности и стали называть деревенским, сообщает Valio.

От чего же зависит процент жирности молока и как обеспечивается качество продукта? Об этом рассказала Элле Муст, которая более 20 лет работает в компании Valio экспертом по молочной продукции.

По каким признакам можно отличить качественное молоко?

Чтобы оценить качество молока, необходимо рассмотреть его состав и санитарно-гигиенические показатели. Таковыми являются достаточное содержание белков, жиров и лактозы, а также большое количество минеральных веществ и витаминов. Следует очень строго следить за тем, чтобы содержание бактерий и соматических клеток находилось в пределах нормы. Ежедневно производится забор более 400 проб, так что мы не только ожидаем соблюдения высоких стандартов от своих поставщиков, но и сами вносим большой вклад в обеспечение лучшего качества молока.

Мы предоставляем молочным фермам необходимые контрольные инструменты, все вместе разрабатываем способы, позволяющие повысить питательную ценность молока. Мы помогаем фермерам в решении любых проблем, связанных со здоровьем скота. Что там скрывать, при необходимости мы даже готовы помочь в выполнении повседневных дел и решении рутинных задач: всё ради того, чтобы дойные коровы были здоровы и счастливы. В общей сложности, качество молока и является отражением состояния здоровья всего стада.

Почему процент жирности молока колеблется?

Молочный жир является наиболее непостоянным в своем значении компонентом молока. Его содержание может зависеть от кормового рациона скота, лактационного периода, времени года, а также породы и возраста животного. Как правило, процент жирности молока тем выше, чем более качественный корм получает скот и чем лучше условия его обитания. Так что процент жирности в сыром молоке всегда колеблется, а стабильный процент, характерный для питьевого молока, достигается в процессе нормализации, то есть выравнивания его жирности.

При производстве деревенского молока Alma мы используем высококачественное молоко, поступающее с ферм в Южной и Центральной Эстонии. При этом мы исключили из процесса обработки этап нормализации. В результате мы получаем менее обработанное молоко с натуральным вкусом, процент жирности в котором является непостоянным, то есть иногда снижается, а иногда повышается.

Является ли деревенское молоко таким же безопасным, как и обычное молоко?

Здесь нужно различать деревенское и сырое молоко. Поскольку в последнее время большой популярностью пользуются полезные жиры, в том числе и молочный жир, то всё большее число потребителей хочет пить молоко, прошедшее минимальную обработку. Многие до сих пор помнят вкус натурального коровьего молока, но, чтобы обеспечить 100-процентную безопасность этого продукта, молоко нужно обязательно пастеризовать.

Сырое молоко, которое продается в пластиковых бутылках, не проходит этап нагревания, поэтому в нем могут содержаться опасные для здоровья бактерии. Деревенское молоко Alma с колеблющимся процентом жирности обладает натуральным вкусом коровьего молока, но при этом оно является пастеризованным, что исключает содержание любых возбудителей болезней.