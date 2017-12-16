Эксперт об утечке паролей: в большинстве случаев угрозы нет

ИТ-журналист и главный редактор портала Geenius Ханс Лыугас, комментируя масштабную утечку паролей в Эстонии, сказал, что никакой катастрофы в этом нет и в зоне возможного риска оказываются лишь те, кто не менял паролей 3-5 лет.

”Утечка этих 200 000 паролей произошла 3-5 лет назад. Уже тогда всех предупредили о необходимости сменить пароли. Если человек за пять лет не менял паролей, то, действительно, возникает возможность того, что кто-то получит доступ к его данным. Но в 99% случаев этого сделать нельзя. Ничего криминального за эту ночь не произошло”, — сказал он Delfi.

Для использования украденных паролей в целях слежки за кем-либо из знакомых, нужно быть в этом очень заинтересованным, и это кажется маловероятным. Более серьезную опасность может представлять кража идентитета. Например, войдя в профиль человека в LinkedIn или Facebook, можно очень легко выдать себя за этого человека. ”Сегодня мы довольно сильно доверяем людям, с которыми общаемся в Facebook. Мы думаем, что это именно тот человек, и благодаря этому возможно различного рода мошенничество”, — отметил Лыугас.

Эксперт говорит, что хороший пароль мог бы состоять из нескольких коротких и легко запоминающихся слов, не представляющих собой в совокупности логического предложения. Также, по его словам, в последнее время специалисты не рекомендуют слишком часто менять пароли: ”Так пароль забывается, и люди начинают записывать его на бумажку или в углу экрана, что еще менее безопасно”.

Если у человека есть 1-2 хороших длинных пароля, которые он помнит и которые трудно угадать, то менять их не надо. В некоторых случаях можно прибегнуть к помощи программы по администрации паролей.