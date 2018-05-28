Эксперт о ”свистопляске” вокруг топливных акцизов: суровая реальность наступила

”Свистопляска вокруг топливных акцизов началась чуть более трех лет назад. Несмотря на то, что сети автозаправок и транспортные предприятия предупреждали правительство о последствиях, сегодня мы задним числом лишь можем сказать, то тогда они никого не послушали, а то, о чем предупреждали, стало реальностью”, — пишет председатель правления Alexela Group Алан Вахт в своем блоге.
”Прибыль, которую принес государству фантастический рос акцизов, мнимая. В результате этого роста существенно снизилась конкурентоспособность экономических секторов, которые зависят от топлива. Точные негативные последствия этого станут известны лишь через несколько лет. По данным Департамента статистики, грузовые перевозки на шоссейных дорогах показали катастрофический спад, опустившись до уровня 2005 года. Кроме того, государству пришлось скорректировать свои прогнозы по акцизам в сторону уменьшения на 24 млн евро”, — пишет эксперт.