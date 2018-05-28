Эксперт о ”свистопляске” вокруг топливных акцизов: суровая реальность наступила

Kütuseaktsiisi vastane meeleavaldus Tartus Foto: Hendrik Osula

”Свистопляска вокруг топливных акцизов началась чуть более трех лет назад. Несмотря на то, что сети автозаправок и транспортные предприятия предупреждали правительство о последствиях, сегодня мы задним числом лишь можем сказать, то тогда они никого не послушали, а то, о чем предупреждали, стало реальностью”, — пишет председатель правления Alexela Group Алан Вахт в своем блоге.