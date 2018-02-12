Эксперт о Lidl: ни одна эстонская торговая сеть не сможет конкурировать с их ценами

По сравнению с Lidl все местные торговые сети лишь мелкая сошка, пишет эксперт по торговле Ellex Raidla Ристо Вахиметс в Äripäev.

Как утверждает Вахиметс, с приходом в Эстонию Lidl станет участником рынка с наибольшим глобальным охватом, что даст торговой сети преимущество в закупке, логистике и складировании, а также в отпускной цене товаров.

"Ни одна эстонская торговая сеть не сможет конкурировать с ценами, если Lidl здесь в регионе выпустит в продажу остатки со склада какой-нибудь крупной промышленности из Германии. В глобальном плане рядом с Lidl все нынешние участники рынка лишь мелкая сошка: как Selver и Coop,оперирующие только в Эстонии,так и Maxima с Rimi, хоть и оперирующие кроме стран Балтии и на других рынках", — считает специалист.