Эксперт: несмотря на рост экспорта, Эстония не смогла увеличить долю на рынке

В прошлом году экспорт товаров, произведенных в Эстонии, увеличился на 7% или на 630 миллионов евро. Этому способствовал сильный рост внешнего спроса и экспортных цен.

Без учета роста экспортных цен, экспорт увеличился всего на 2%. Главная причина — в сильном падении вывоза оборудования мобильной связи, которое занимало серьезную долю в экспорте. Если не учитывать оборудование мобильной связи, то экспорт товаров, произведенных в Эстонии, вырос в текущих ценах на 13%, а в сопоставимых ценах на 9%. По сравнению с 2016 годом рост сильно ускорился.

Рост экспорта как в части товаров, так и в части государств, имел под собой довольно узкую основу. Доля выросшего в наибольшей мере экспортного оборота масел и изделий из древесины составила в совокупном экспорте товаров, произведенных в Эстонии, две трети. Рост экспорта имел под собой узкую основу также в части государств. Наибольшая доля экспорта (также около двух третей) пришлась на Германию, Финляндию и Голландию.

По предварительным данным, по росту совокупного экспорта Эстония в прошлом году вошла в замыкающую тройку государств ЕС. Самый быстрый рост экспорта товаров наблюдался в Литве и в Финляндии. Больше всего товаров эстонского происхождения вывозится в Финляндию, Швецию, Германию и Латвию. На эти государства приходится примерно половина экспорта (соответственно 18, 17, 8 и 7 процентов). В Финляндии, Швеции и Латвии рыночная доля эстонских товаров в прошлом году уменьшилась, в Германии — немного выросла. В Швеции спад эстонской доли рынка был вызван в частности уменьшением поставок оборудования мобильной связи, в Латвии — падением экспорта электроэнергии. Немного уменьшилась доля эстонских товаров и на рынке Евросоюза в целом.

По оценкам экспортирующих предприятий Эстонии, их конкурентоспособность на рынке ЕС за последний год ухудшилась, но за пределами Евросоюза она повысилась. Рост расходов на рабсилу у эстонских предприятий хотя и стабилизировался, но эти расходы по-прежнему очень высоки по отношению к их обороту. И хотя рост производительности труда улучшился, и его разрыв с ростом зарплат был преодолен, это лишь замедлило снижение ценовой конкурентоспособности предприятий в отношении наших торговых партнеров.

По оценкам предприятий, фактор спроса все меньше ограничивает производство, а перспективы экспорта выглядят все более обнадеживающими. Продолжают расти также экспортные заказы. В зоне евро (куда идет примерно половина экспорта наших товаров) индекс деловой активности (PMI) в январе поднялся на самый высокий за последние 12 лет уровень, что, в частности, указывает на сохранение высокого внешнего спроса. Правда, рост спроса на импорт у торговых партнеров Эстонии в этом году должен немного замедлиться, но он по-прежнему предоставляет нашим предприятиям хорошие возможности для экспорта.