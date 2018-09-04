Эксперт: насколько вырастет экономика Эстонии?

Если в 1-м квартале ниже ожиданий остался рост частного потребления, то на сегодняшний день Департамент статистики свою предыдущую оценку немного подкорректировал, повысив ее с 2,8% до 3,8%. Еще сильнее было потребление домохозяйств во 2-м квартале, когда оно увеличилось по сравнению с тем же периодом 2017 года на 4%. По сравнению с прогнозом прошлого года люди были в в своих повседневных расходах немного скромнее. Повышение минимума, необлагаемого подоходным налогом, хотя и увеличило количество денег, вливающихся в экономику, но в действительности многие люди при определении минимума повели себя консервативно и скорее были готовы получить от государства в следующем году больший возврат по налогу, чем рисковать возможностью вместо этого доплачивать подоходный налог. Кроме того, сохраняется высокий процент экономии домохозяйств, что в долгосрочной перспективе все же усиливает экономику.

Ведущую роль в росте экономики по-прежнему занимает строительство

Рассматривая формирование валового внутреннего продукта исходя из различных секторов производства, наиболее сильный вклад в экономический рост дал строительный сектор. По сравнению со 2‑м кварталом 2017 года созданная там добавочная стоимость увеличилась на 17%. При этом строительство было основным локомотивом экономического роста уже с конца 2016 года, единственным исключением был 4-й квартал 2017 года, когда вклад ИТ-сектора был немного больше. Хотя на анализ данных 3‑го квартала по рынку строительства пойдет еще время, можно предполагать, что в этом году по объемам этот сектор превысил даже уровень бума 2007 года. Очень хорошие условия на рынке труда вместе с благоприятной демографической ситуацией были молором жилищного строительства, и каждый разработчик старается из нынешней ситуации извлечь максимальную прибыль. Помимо этого, в процессе находится целый ряд важных строительных проектов, выполняемых по государственному заказу, которые расширяют важность сферы в валовом внутреннем продукте. В то же время ясно, что нынешний темп является временным, и уже через некоторое время объемы строительства могут стать существенно скромнее.

Хороший толчок экономическому росту в этом году дала обрабатывающая промышленность. Как подчеркнул пресс-релиз Департамента статистики, ее вклад в экономический рост последние три года был наибольшим. Если в 1-м квартале добавочная стоимость, созданная в обрабатывающей промышленности, увеличилась на 4,8%, то во 2-м квартале — на 5,6%. Из конкретных промышленных отраслей рост добавочной стоимости был в этом году более быстрым в производстве электрооборудования и машиностроении. В то же время добавочная стоимость значительно уменьшилась в таких важных сферах деятельности как деревообрабатывающая и пищевая промышленность. Поскольку большая часть эстонской промышленной продукции экспортируется, то перспектива обрабатывающей промышленности зависит от успеха наших торговых партнеров. Доверяя прогнозам экономического роста, сделанным по основным целевым странам, в дальнейшем рост промышленности может все же замедлиться. В то же время, например, в случае Скандинавских стран многие экспортирующие туда предприятия включены в намного более масштабные цепочки стоимости, поэтому на них вместо внутреннего спроса в Финляндии или Швеции может повлиять напротив ситуация в США или Китае.

Другими важными сферами деятельности, которые в обоих кварталах нынешнего года дали толчок экономическому росту, являются профессиональная, научно-техническая деятельность, транспорт и складское хозяйство, а также ИТ-сфера. Первая из них включает в себя различные сферы жизни, начиная с рекламных бюро и заканчивая научными лабораториями, но, прежде всего, рост этой сферы выражает успехи предприятий, связанных именно со строительным сектором, таких как, инженерно-архитектурные бюро.

Оценивание экономического роста усложняется

Вместе с результатами последнего квартала Департамент статистики опубликовал пересмотренные данные за период с 2014 по 2017 год. Хотя и ранее ревизии существенно изменяли статистику ВВП, нынешняя переоценка была особо масштабной, особенно по 2016 году. Возвращаясь мысленно назад к тогдашнему периоду, жизнь Эстонии ладилась довольно хорошо — зарплаты росли быстро, трудовая занятость постоянно увеличивалась, а настроение в экономике было довольно оптимистическим. Конечно, этот положительный фон не хотел никак идти вместе со статистикой по ВВП, которая вначале показывала только 1,6% экономического роста. В результате последующих пересмотров оценка повысилась до 2,1%, но для маленького государства, желающего конкурировать с сильной Европой, этого по-прежнему было маловато. В результате нынешней ревизии оценка экономического роста 2016 года была повышена уже до 3,5%, что означает, что в действительности дела у эстонской экономики шли очень даже хорошо. Помимо прочего выяснилось, что вместо ранее считавшегося падения инвестиций, в 2016 году они, наоборот, выросли на 3%. Хороший дополнительный вклад дала также статистика экспорта.