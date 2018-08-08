08.08.2018, 08:36

Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов

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Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов
Andres Viisemanni väitel peaks investeerimine olema eelkõige kapitali paigutamine ettevõttesse, selleks et tegevust laiendada või uusi ideid ellu viia.Tiit Blaat

Идеолог пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего порассуждал о необходимости поддержки местных фирм за счет местного капитала.

”Роль пенсионных фондов сомнительна, если они просто собирают деньги и отсылают их за границу. В целом это неверный подход, когда мы ежегодно высылаем из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов, — сказал эксперт. — Конечно, уравновешенный портфель предполагает и международные инвестиции, но иностранных инвестиций в фондах достаточно. Теперь следует найти способ, как заставить капитал пенсионных фондов работать на благо экономики Эстонии. Эстонской экономике нужны как обладающие умениями и знаниями люди, так и капитал”.

”Если мы не хотим стать колонией какого-либо государства, то решения о том, в какой экономический сектор или предприятие размещать капитал, должны рождаться на местах, а не за морями и океанами. Нам необходимо создать в Эстонии финансовый сектор, который смог бы предложить капитал и местным растущим фирмам. Большие фирмы и большие идеи в итоге находят финансирование на международных рынках, но перед этим необходимо вырасти, и местный капитал играет в этом развитии определенную роль”.

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