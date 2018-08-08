Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов

”Роль пенсионных фондов сомнительна, если они просто собирают деньги и отсылают их за границу. В целом это неверный подход, когда мы ежегодно высылаем из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов, — сказал эксперт. — Конечно, уравновешенный портфель предполагает и международные инвестиции, но иностранных инвестиций в фондах достаточно. Теперь следует найти способ, как заставить капитал пенсионных фондов работать на благо экономики Эстонии. Эстонской экономике нужны как обладающие умениями и знаниями люди, так и капитал”.

”Если мы не хотим стать колонией какого-либо государства, то решения о том, в какой экономический сектор или предприятие размещать капитал, должны рождаться на местах, а не за морями и океанами. Нам необходимо создать в Эстонии финансовый сектор, который смог бы предложить капитал и местным растущим фирмам. Большие фирмы и большие идеи в итоге находят финансирование на международных рынках, но перед этим необходимо вырасти, и местный капитал играет в этом развитии определенную роль”.