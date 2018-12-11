Эксперт: молодежь требует высокую зарплату, но не может это обосновать

”Сейчас на рынке труда период нехватки рабочей силы, и давление на рост зарплат в нескольких областях очень ощутимое. Некоторым компаниям действительно ничего не остается, кроме как перекупать специалистов из других фирм или набирать молодежь прямо со студенческой скамьи. Однако оба варианта обходятся компании одинаково дорого”, — объяснила Пирет Талвисте, консультант по рекрутингу в CVO Recruitment, которая также располагает длительным опытом работы в продажах через компанию Southwestern Advantage.

”Вчерашние и даже еще не закончившие университет студенты уже в большинстве запрашивают такие суммы, которые достигают среднего уровня заработной платы в Эстонии, но в то же время эта молодежь не умеет себя продать и аргументировать свои требования, а просто говорит: ”Я хочу и все тут”. Но когда компания берет на работу человека без опыта, она в любом случае вынуждена потратить время и ресурсы, чтобы обучить нового работника, — отметила Талвисте. — В конце концов, фирма может заплатить и работнику, и за его обучение такую сумму, которую работник после заработает для компании, и потенциальный новый работник должен давать повод в уверенности в этом”.

Талвисте добавила, что в последние годы молодежь, приходящая на рынок труда, становится все смелее и увереннее в себе, но одной самоуверенности недостаточно. ”К сожалению, часто мы видим, что эта самоуверенность не подкрепляется в достаточной мере умением продать свои навыки, а в случае молодежи — свой потенциал”, — пояснила Талвисте и добавила, что, увы, на аспект ”продажи себя” люди не обращают особенного внимания.