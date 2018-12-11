Эксперт: молодежь требует высокую зарплату, но не может это обосновать

По словам рекрутера Пирет Талвисте, которая занимается поиском и рекрутингом персонала, молодежь без особого опыта, выходящая на рынок труда, ожидает высокой заработной платы, но в то же время не умеет достаточно эффективно ”себя продать” и обосновать свои запросы.
”Сейчас на рынке труда период нехватки рабочей силы, и давление на рост зарплат в нескольких областях очень ощутимое. Некоторым компаниям действительно ничего не остается, кроме как перекупать специалистов из других фирм или набирать молодежь прямо со студенческой скамьи. Однако оба варианта обходятся компании одинаково дорого”, — объяснила Пирет Талвисте, консультант по рекрутингу в CVO Recruitment, которая также располагает длительным опытом работы в продажах через компанию Southwestern Advantage.
”Вчерашние и даже еще не закончившие университет студенты уже в большинстве запрашивают такие суммы, которые достигают среднего уровня заработной платы в Эстонии, но в то же время эта молодежь не умеет себя продать и аргументировать свои требования, а просто говорит: ”Я хочу и все тут”. Но когда компания берет на работу человека без опыта, она в любом случае вынуждена потратить время и ресурсы, чтобы обучить нового работника, — отметила Талвисте. — В конце концов, фирма может заплатить и работнику, и за его обучение такую сумму, которую работник после заработает для компании, и потенциальный новый работник должен давать повод в уверенности в этом”.
Талвисте добавила, что в последние годы молодежь, приходящая на рынок труда, становится все смелее и увереннее в себе, но одной самоуверенности недостаточно. ”К сожалению, часто мы видим, что эта самоуверенность не подкрепляется в достаточной мере умением продать свои навыки, а в случае молодежи — свой потенциал”, — пояснила Талвисте и добавила, что, увы, на аспект ”продажи себя” люди не обращают особенного внимания.
”Мнение, что человеку, напрямую не занимающемуся продажами, такой навык не пригодится, в корне неверное. Искусство продавать важно для всех. Помимо продажи изделий или услуг мы ведь постоянно должны заниматься продажей себя, своих идей и мыслей. Доказывать, что именно наша идея самая лучшая, именно мы лучше всего подойдем для данной должности и стоим запрашиваемой зарплаты”, — сказала Талвисте.
”Поэтому стоит приобретать опыт для того, чтобы проверить свои силы и развить навык аргументации. Перед тем, как начать работать в сфере рекрутинга, я сама много лет занималась именно продажами, когда ездила по программе Southwestern Advantage в США продавать книги — этот опыт научил меня пониманию собственной ценности, а также умению аргументировать и обосновывать свои мысли и идеи. Теперь я не занимаю напрямую продажами в повседневной работе, но все эти навыки сильно помогли мне и в работе, и в остальных сферах жизни”, — отметила Талвисте.