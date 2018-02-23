23.02.2018, 07:31

Эксперт: квартирные товарищества пытаются запретить Airbnb в Эстонии

 (25)
rus.delfi.ee
EST
Martin Vahter
Martin VahterFoto: Andres Putting

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, все больше квартирных товариществ запрещает заключать в доме краткосрочные договора аренды, то есть Airbnb.

Эксперт советует перед покупкой квартиры выяснить этот вопрос: ”Ограничение напрямую затрагивает людей и инвесторов, которые желают представлять услуги по размещению”.

В качестве основных аргументов введения ограничений называется вопросы безопасности и т. н. ”вечеринок”, которые устраиваются в съемных квартирах.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии