Эксперт: квартирные товарищества пытаются запретить Airbnb в Эстонии

По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, все больше квартирных товариществ запрещает заключать в доме краткосрочные договора аренды, то есть Airbnb.
Эксперт советует перед покупкой квартиры выяснить этот вопрос: ”Ограничение напрямую затрагивает людей и инвесторов, которые желают представлять услуги по размещению”.
В качестве основных аргументов введения ограничений называется вопросы безопасности и т. н. ”вечеринок”, которые устраиваются в съемных квартирах.
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