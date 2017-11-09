Эксперт: качественный анализ данных крайне важен

Управление начинается с целей, но поставить правильные цели гораздо сложнее, чем многие думают. Об этом 8 ноября на крупнейшей в Прибалтике и Скандинавии конференции аналитиков в сфере ИТ и бизнес-аналитиков Analysis Disruption рассказал руководитель сферы государственных финансов и управления изменениями в Nortal Марек Хелм, сообщается в пресс-релизе.

По словам Хелма, ответ кроется в данных.

”Меня, как руководителя, вдохновляют данные. Конечно, при условии, что их получается правильно интерпретировать”, — отметил Хелм, выступая в Таллинне перед 200 аналитиками.

В современном информационном обществе, где количество и многообразие информации ставит перед руководителями все более серьезные вызовы, именно данные и основанный на них анализ, по оценке Хелма, важнее рабочих планов, измерения рабочего времени и иных традиционных — и в некоторой степени устаревших — методов управления.

Качественный анализ данных, по мнению Хелма, позволяет не только лучше руководить, но также формировать имидж организации, общаться с партнерами и целевыми группами, не примешивая к диалогу эмоции и непродуманные оценки. ”Данные и их качественный анализ являются основой способности организаций меняться и сохранять актуальность”, — добавил Хелм.

Более 20 лет Хелм работал в организации, которая анализирует очень большие объемы данных — в Налоговом и таможенном департаменте, причем последние пять лет он руководил департаментом. 15 лет назад департамент принял стратегическое решение начать развивать аналитические мощности: а поскольку уже было известно, сколько налогов собрано, новой целью было выяснить, сколько осталось несобранно.

”В то время декларации ”переезжали” в онлайн-среду и у нас ежемесячно появлялось все больше данных для анализа”, — добавил Хелм и отметил, что тогда приняли важное решение создать аналитический отдел и инвестировать в средства, позволяющие справиться со все увеличивающимся объемом данных.

”Эстонский налоговый департамент — один из немногих в Европе, раз в год выполняющий анализ не поступивших налогов. В планировании работы департамент исходит именно из такого анализа”, — пояснил Хелм. Именно данные и своевременный анализ, по словам Хелма, дали возможность оставить позади устаревшую цель просто собирать налоги. Новой целью стала поддержка деятельности и развития предприятий.