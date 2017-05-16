Эксперт: Хиллар Тедер вынужден дистанцироваться от своего бизнеса в Украине

Уголовные дела, открытые против известного инвестора Хиллара Тедера в Эстонии, заставили бизнесмена выйти из числа директоров собственной компании. Такое решение может быть попыткой инвестора избежать репутационных рисков, способных поставить крест на его бизнесе в Украине. Такое мнение озвучил заместитель директора Днепропетровского инвестиционного агентства Алим Молодан.

Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер, известный в Украине, как европейский инвестор, вкладывающий в коммерческую недвижимость, ушел со всех официальных постов в компании Arricano , которая владеет торговыми центрами в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и Симферополе, пишет "Обозреватель". Также Тедер продал акции в публичной российской компании "Окей", где он фигурировал как инвестор. Информация об этом содержится в опубликованных отчетах обеих компаний, — сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора Днепропетровского инвестиционного агентства Алим Молодан.

"С интересом наблюдаю, как евроинтеграция Украины влияет на изменение поведения инвесторов и как бизнес — репутация отражается на деятельности не только наших предпринимателей, но и иностранных инвесторов, работающих в Украине. Один из последних знаковых примеров — действия компании Arricano и ее собственника Хиллара Тедера, который из-за ряда громких скандалов был вынужден выйти из состава руководства и дистанцироваться от компании и ее представления в публичной плоскости не только в Европе, но и в Украине.

По мнению, Алима Молодана такая практика применяется в условиях высокого негативного влияния репутации собственника на ведение бизнеса. Случай Тедера в данном смысле показательный — бизнесмен находится в эпицентре публичных скандалов и судебных процессов в нескольких странах. " Громкое уголовное производство в Эстонии, по которому Тедер проходит в качестве обвиняемого в даче взяток официальным лицам Таллинна, дало о себе знать и в Украине, что негативно повлияло на бизнес компании. О бойкоте бизнеса Тедера в Украине из-за связей с Российской Федерацией стало известно в Эстонии. Приведение к общим правилам европейского бизнеса Украины и тесное взаимодействие стран не дает возможности играть по двойным стандартам.

"Главная причина дистанциирования инвестора от собственного бизнеса — попытка Тедера сохранить лояльность партнеров и доверие европейских инвесторов к публичным кампаниям, с которыми он связан. В Европе крайне трепетно относятся к деловой репутации партеров, поэтому последние скандалы Тедера наносят серьезный удар по финансовой части его бизнеса. Уголовные дела, особенно связанные с коррупцией, в европейском бизнес- сообществе — верная дорога к банкротству, поэтому Тедер и пробует исключить фактор своей персоны, фактически ставшей токсичной для партнеров по бизнесу", — считает Алим Молодан, заместитель директора Днепропетровского инвестиционного агентства.

Напомним, 12 июня в Таллинне состоится очередное судебное заседание по делу против экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, обвиняемого в коррупции. Хиллар Тедер, собственник компании Arricano (ТРК "Солнечная галерея" (Кривой Рог), ТРК City Mall (Запорожье), ТРЦ "РaйОN" (Киев), ТРК "Проспект" (Киев), ТЦ "Южная галерея" (Симферополь) является одим из нескольких бизнесменов обвиняемых в даче взяток Сависаару, в особо крупных размерах.

Ранее, компания Arricano попала под бойкот украинских общественных активистов из-за своих связей с Российской Федерацией. Также Хиллар Тедер фигурировал в ряде крупных скандалов таких как имущественный спор за ТЦ Sky Mall в Киеве, банкротство сети гипермаркетов "Окей" в Украине и коррупция вокруг строительства ТЦ Porto Franco в Таллинне.