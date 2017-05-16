Эксперт: Хиллар Тедер вынужден дистанцироваться от своего бизнеса на Украине

Уголовные дела, открытые против известного инвестора Хиллара Тедера в Эстонии, заставили бизнесмена выйти из числа директоров собственной компании. Такое решение может быть попыткой инвестора избежать репутационных рисков, способных поставить крест на его бизнесе на Украине. Такое мнение озвучил заместитель директора Днепропетровского инвестиционного агентства Алим Молодан.

Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер, известный на Украине, как европейский инвестор, вкладывающий в коммерческую недвижимость, ушел со всех официальных постов в компании Arricano , которая владеет торговыми центрами в Киеве, Запорожье, Кривом Роге и Симферополе, пишет "Обозреватель". Также Тедер продал акции в публичной российской компании "Окей", где он фигурировал как инвестор. Информация об этом содержится в опубликованных отчетах обеих компаний, — сообщил на своей странице в Facebook заместитель директора Днепропетровского инвестиционного агентства Алим Молодан.

"С интересом наблюдаю, как евроинтеграция Украины влияет на изменение поведения инвесторов и как бизнес — репутация отражается на деятельности не только наших предпринимателей, но и иностранных инвесторов, работающих на Украине. Один из последних знаковых примеров — действия компании Arricano и ее собственника Хиллара Тедера, который из-за ряда громких скандалов был вынужден выйти из состава руководства и дистанцироваться от компании и ее представления в публичной плоскости не только в Европе, но и на Украине.

По мнению, Алима Молодана такая практика применяется в условиях высокого негативного влияния репутации собственника на ведение бизнеса. Случай Тедера в данном смысле показательный — бизнесмен находится в эпицентре публичных скандалов и судебных процессов в нескольких странах. " Громкое уголовное производство в Эстонии, по которому Тедер проходит в качестве обвиняемого в даче взяток официальным лицам Таллинна, дало о себе знать и на Украине, что негативно повлияло на бизнес компании. О бойкоте бизнеса Тедера на Украине из-за связей с Российской Федерацией стало известно в Эстонии. Приведение к общим правилам европейского бизнеса Украины и тесное взаимодействие стран не дает возможности играть по двойным стандартам.

"Главная причина дистанциирования инвестора от собственного бизнеса — попытка Тедера сохранить лояльность партнеров и доверие европейских инвесторов к публичным кампаниям, с которыми он связан. В Европе крайне трепетно относятся к деловой репутации партеров, поэтому последние скандалы Тедера наносят серьезный удар по финансовой части его бизнеса. Уголовные дела, особенно связанные с коррупцией, в европейском бизнес- сообществе — верная дорога к банкротству, поэтому Тедер и пробует исключить фактор своей персоны, фактически ставшей токсичной для партнеров по бизнесу", — считает Алим Молодан, заместитель директора Днепропетровского инвестиционного агентства.

Напомним, 12 июня в Таллинне состоится очередное судебное заседание по делу против экс-мэра Таллинна Эдгара Сависаара, обвиняемого в коррупции. Хиллар Тедер, собственник компании Arricano (ТРК "Солнечная галерея" (Кривой Рог), ТРК City Mall (Запорожье), ТРЦ "РaйОN" (Киев), ТРК "Проспект" (Киев), ТЦ "Южная галерея" (Симферополь) является одим из нескольких бизнесменов обвиняемых в даче взяток Сависаару, в особо крупных размерах.

Ранее, компания Arricano попала под бойкот украинских общественных активистов из-за своих связей с Российской Федерацией. Также Хиллар Тедер фигурировал в ряде крупных скандалов таких как имущественный спор за ТЦ Sky Mall в Киеве, банкротство сети гипермаркетов "Окей" на Украине и коррупция вокруг строительства ТЦ Porto Franco в Таллинне.