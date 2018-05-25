Эксперт — эстоноземельцам: как не подвергнуться кибератаке в собственном доме

Как правило, подключение домашних устройств к Интернету происходит таким образом, что сначала необходимо создать учетную запись пользователя (хотя этого требуют не все устройства). Очень важно, чтобы все устройства были защищены паролями. Проще всего сделать это можно, изучив руководства пользователя всех подключенных к Интернету устройств и выяснив какие конкретно возможности защиты предусмотрены в том или ином случае.

”Одним из примеров связанной с паролями опасности могут быть домашние WiFi камеры безопасности, где по невнимательности или по незнанию пароль не был сменен. Такие устройства становятся легкой добычей для киберпреступников, а особенно неприятной ситуацию делает то, что за пользователем можно следить в режиме реального времени”, — сказал Баранов.

Несколько домашних сетей

Хороший способ повысить безопасность подключенных к интернету устройств — создать для них отдельную сеть WiFi, защитив ее паролем, отличным от пароля для основной сети. Можно рассмотреть и возможность создания нескольких сетей. В таком случае, например, светильники и камеры можно объединить в одну сеть, а умные колонки и телевизоры — в другую.

Тогда в случае успешной кибератаки жертвами станут не все устройства сразу. Важнейшим правилом здесь, конечно, является то, что каждый пароль должен быть уникальным и как можно более сложным. Такие сети можно рассматривать, как пользователей в Интернете — если у всех пользователей будет один и тот же пароль, узнав всего один пароль, злоумышленник автоматически получает доступ ко всем другим пользователям. Если же пароли разные — в опасности оказывается лишь один пользователь.

Защищайте наиболее важные устройства

В контексте безопасности домашних устройств важно помнить и то, что, как правило, существует единый способ удобного управления всеми устройствами сразу — телефон. Поэтому наряду с защитой каждого отдельного устройства особое внимание следует удалить именно телефону. Есть несколько способов это сделать. Например, следует избегать публичных сетей WiFi, куда может подключиться кто угодно и безопасность которых гарантировать невозможно. Также следует устанавливать все рекомендуемые телефоном обновления программного обеспечения. Кроме того, не следует забывать и о регулярном обновлении программ на прочих устройствах.

”Например, в телефонах Samsung для этого установлена система безопасности Knox, позволяющая помещать ”чувствительные” файлы в специальную особо защищенную папку. Также система использует VPN-решение, защищающее телефон от небезопасных сетей WiFi и вредоносного кода. Помимо телефонов система безопасности Knox используется, например, в QLED-телевизорах этого года, где ее цель, в том числе, распознавать вредоносные программы и препятствовать краже данных”, — пояснил Баранов.

Выбирайте безопасные устройства

Выбирая домашнюю технику, следует отдавать предпочтение брендам, известным успешной защитой данных. Перед каждой покупкой следует навести справки о конкретном устройстве и его кибербезопасности.

”Умные колонки или камеры по низким ценам в иностранных интернет-магазинах могут казаться привлекательными, но часто за хорошей ценой скрывается то обстоятельство, что при разработке устройства в обеспечение безопасности достаточно ресурсов не вкладывали”, — сказал Баранов.