Эксперт: Эстония останется в числе лидеров еврозоны по росту цен

Вчера Банк Эстонии опубликовал посвященное инфляции сообщение. Свой комментарий предоставил главный экономист Luminor Eesti Тыну Пальм:

В этом году Luminor ожидает менее интенсивной инфляции — всего около 3% — по сравнению с прошлогодним показателем 3,4%. Тем не менее, Эстония останется в числе лидеров еврозоны по росту цен.

Постепенному замедлению роста цен в нашей стране способствуют, в первую очередь, уменьшение доли быстро дорожающих продуктовых и подакцизных товаров. Внешнее давление на процесс роста цен остается незначительным.

Пройдя пик роста цен в Эстонии в размере 4,5% в ноябре прошлого года, мы сейчас наблюдаем инфляцию в размере 2,9%, что соответствует ожиданиям. Разница между отечественным показателем и средним ростом цен в еврозоне уменьшилась с трех до чуть менее двух процентных пунктов. Основная часть — около 1,7% — зиждется на эстонских ценах на продуктовые и подакцизные товары (алкогольную и табачную продукцию). Средний рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия в течение первых четырех месяцев текущего года указывает на поразительный потенциальный годовой показатель роста — 11%. Это почти в два раза больше по сравнению с прошлогодним результатом (6,3% за год).