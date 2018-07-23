23.07.2018, 18:32

Эксперт: есть ли причины беспокоиться по поводу тенденций на рынках акций?

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Антон Скворцов, глава отдела инвестиционного консультирования Luminor в Балтийских странах
Антон Скворцов, глава отдела инвестиционного консультирования Luminor в Балтийских странах
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ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
ID-kaardi sertifikaatide uuendamineFoto: Anni Õnneleid

На мировых рынках акций по-прежнему наблюдается нервозность, которая обусловлена, главным образом, нависшей опасностью торговой войны. В то же время впереди ожидаются события, которые могут смягчить ситуацию. Позитивные знаки можно рассмотреть и в настроении инвесторов в отношении рынков акций.

Действительное влияние на экономику устанавливаемых между США и остальным миром таможенных тарифов сегодня сложно оценить. Без сомнения, такие политические споры создают для инвесторов дополнительное напряжение и увеличивают неопределённость, что, в свою очередь, вызывает нервную атмосферу на рынке акций. С другой стороны, если проанализировать обусловленное тарифами влияние на мировую экономику в целом, то можно предположить, что роста мировой экономики это не остановит.

В случае реализации самого негативного сценария под тарифы попадут импортные товары из Соединенных Штатов на общую стоимость до 800 миллиардов долларов США. Это, конечно же, вызовет в качестве ответной реакции введение тарифов в схожем размере и против США. Согласно статистике ВТО, мировой объем экспорта превысил в 2017 году в общей сложности уровень 17 триллионов долларов США. Исходя из этого, можно считать, что затрагиваемая тарифами доля по сравнению со всем объемом мирового экспорта все же достаточно мала, чтобы представлять собой серьезную опасность.

ТОП

Один важный фактор, о котором многие инвесторы в данный момент забывают, — это промежуточные выборы, которые пройдут в США в ноябре и которые могут оказать значительное влияние на развитие рынков акций. А именно, рынок акций наряду с внутренней экономикой является одним из важнейших показателей, использующихся избирателями США для оценки политических партий. Это означает, что продолжительная коррекция на рынке акций США перед промежуточными выборами для президента США Дональда Трампа совершенно неприемлема. Поэтому есть надежда, что агрессивная риторика за лето стихнет. Такое развитие событий может стать идеальным катализатором продолжения роста глобальных акций, поскольку этого сейчас практически никто не учитывает так как, главным образом, все готовятся к худшему.

Недавно были опубликованы результаты исследования Американского союза инвесторов, согласно которому в настоящее время среди инвесторов наблюдается сильнейшее за пять лет ожидание снижения цен. Доля ожидающих роста цен инвесторов, соответственно, снизилась до 28,4%, а доля ожидающих снижения цен возросла до уровня 40,8%. Колебания были довольно резкие, но что при этом интересно, так это то, что такие экстремальные изменения обычно оказываются хорошими контр-индикаторами. Это означает, что за чрезмерно негативными настроениями обычно следует рост цен на акции. Поживем — увидим.

Хотя неуверенность и заставляет быть осторожными, все же нет четких признаков окончания бычьего тренда на рынках акций. Среднее ежемесячное изменение индекса ACWI с начала этого года (2,3%) по-прежнему ниже исторического среднего (немногим более 3%). Кроме того, ожидается значительный рост прибыли предприятий во втором квартале 2018 года, что является одним из наиболее важных факторов роста мировых рынков акций.

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