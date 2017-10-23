Эксперт: если мы построили э-государство, то должны быть в состоянии платить айтишникам достойную зарплату

По словам покинувшего в конце сентября пост руководителя отдела киберзащиты Департамент государственной инфосистемы (RIA) Тоомаса Вакса, в эстонском ИТ-секторе публичных услуг происходит стремительное старение кадров, а новые не появляются, пишет Eesti Päevaleht.

Вакс отмечает, что из-за нехватки средств перед внедрением э-услуги ее тестируют в недостаточной мере, чего бедное государство, зависящее от э-услуг, себе позволить никак не может.

”Э-государство нельзя строить на экспериментальных решениях, состоящих лишь из изоленты Макгайвера и тому подобного. В частном секторе ты получишь под зад, а в государственном ответственность рассеется: пресс-секретарь даст объяснения и все утихнет. Это нужно менять и, к сожалению, только через новые регуляции”, — сказал он.

В качестве одной из проблем Вакс отметил разницу в зарплатах: ”Вне зависимости от того, работаешь ты на государство или в международной ИТ-фирме, у тебя та же работа, та же компетенция, но ты получаешь в три раза меньше. Конечно, некоторые согласны на меньшую зарплату, но мы должны посмотреть правде в глаза: насколько такая модель дееспособна?”

”Государство должно считаться с тем, что если мы построили себе э-государство и все дигитализировали на высоком уровне, то должны быть и в состоянии платить зарплату, сравнимую с частным сектором. Говорится о социальной справедливости: спасатель получает 880 евро в месяц, полицейский 970, так почему какой-то айтишник хочет 2500? Мы должны сосредоточиться на том, почему у спасателя и полицейского такая маленькая зарплата а не та том, что айтишник хочет больше. Если изучить сайты по трудоустройству, то мы увидим, что рынок расставляет все на свои месте: спасатель в своей области не может получить в другом месте больше, а айтишник — может”, — рассуждает специалист.

Полностью интервью можно прочитать в Eesti Päevaleht.