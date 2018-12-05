Эксперт: экономика замедляется, но мы еще не говорим о кризисе

На 2020 год ситуацию прогнозировать уже гораздо сложнее, однако в более широком плане SEB ожидает дальнейшего замедления экономического роста, однако о спаде в экономике речь пока не идет, пишет Пеэтер Коппель, стратег отела приватного банковского обслуживания SEB.

После октябрьского негативного сдвига на рынке акций SEB увеличил в управляемых портфелях риск с нейтральной позиции до небольшого overweight в акциях. Это сделано, прежде всего, ввиду продолжающегося экономического роста и более благоразумных цен на акции после спада.

”Мы по-прежнему придерживаемся осторожного оптимизма, однако, поскольку мы находимся на последнем этапе экономического цикла, то разумнее будет дождаться более высокой волатильности на рынках. На позднем этапе цикла всегда возрастает неуверенность, и 2018 год — отличный тому пример. Рост в экономике и увеличение прибыли предприятий были сильными, зато толерантность к риску и доход с рынков были низкими. Рынок пока еще чувствителен в отношении неожиданностей, и мы готовы к большим колебаниям готовности инвесторов к рискам”, — сказал Фредерик Эберг, инвестиционный управляющий отдела приватного банковского обслуживания SEB.

По словам стратега частного банковского обслуживания SEB Eesti Пеэтера Коппеля, ситуация на рынках в тактическом плане в некоторой степени проблематична, поскольку царит плохая видимость, а отрицательных факторов можно насчитать больше, чем положительных. При этом в стратегическом плане применявшийся до сих пор осторожный оптимизм вполне оправдан.