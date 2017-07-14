Эксперт: экономика Эстонии заметно оживилась, занятость населения — одна из самых высоких в Европе

SEB Grupp опубликовал сегодня экономические результаты второго квартала 2017 года, дополнительную информацию о которых можно найти тут, значится в пресс-релизе банка.

Председатель правления SEB Pank Aллан Парик так прокомментировал результаты SEB в Эстонии:

Экономика заметно оживилась

Первая половина 2017 года стала для экономики Эстонии удачной. Долгожданный экономический рост дал о себе знать еще в первом квартале этого года, достигнув самого высокого уровня за последние 5 лет и показателя в 4,4%. Основа экономики Эстонии — экспорт, заметно усилился благодаря росту внешнего спроса и его рост достиг двузначного числа. Как видно, как экономика Эстонии, так и всей Европы начинает освобождаться от задержавшегося надолго негативного влияния последнего экономического кризиса.

Занятость населения Эстонии одна из самых высоких в Европе

Несмотря на то, что в результате реформы трудовой занятости населения ожидался некоторый рост безработицы за счет не активных участников рынка труда, этого тем не менее не произошло и уровень безработицы продолжает снижаться. Занятость населения Эстонии на уровне 66,3% является одной из самых высоких в ЕС. У занятых на рынке труда людей по-прежнему есть причины для радости из-за быстрого роста зарплат, который в первом квартале этого года достиг 5,7%. Сложности с поиском работников же являются одним из самых больших вызовов сегодняшней экономики страны.

Улучшилась прибыльность предприятий

Если в предыдущие кварталы поводом для волнения было уменьшение прибыльной базы предприятий, то сегодня можно заметить изменения к лучшему: в первом квартале этого года предприятия заработали вне финансового сектора 612,3 миллиона прибыли, что на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. Заметка на полях — за последние 8 кварталов предприятия смогли увеличить свою прибыль только один раз.

Частные лица ожидают более широких возможностей для помещения своих сбережений

Если некоторые финансовые индикаторы сегодня уже превышают показатели, предшествовавшие предыдущему экономическому кризису, то восстановление одного показателя мы все еще не видим и это — уровень ценность эстонских биржевых предприятий по отношению к ВВП. Если в лучшие годы этот показатель достигал в Эстонии 50%, то в последние годы он был ограничен только 10%. Для примера, ценность предприятий на бирже США достигает 150% от ВВП и в Еврозоне остается на уровне 65%.

Маленький объем рынка, а также низкий интерес предприятий и инвесторов к нему оформляют своеобразный замкнутый круг. Чрезвычайно низкая ликвидность отпугивает с рынка профессиональных инвесторов, ожидаемая низкая прибыльность от эмиссии акций, а также высокие требования к предприятиям заставляют их искать альтернативные каналы для финансирования. Малоактивный рынок капитала с одной стороны ограничивает финансовые возможности предприятий, с другой же частное лицо, желающее увеличить свой капитал за счет участия в рынке ценных бумаг, скорее будет инвестировать за границу.

Поэтому план государства привести на биржу Эстонии новых игроков конечно, приветствуется, так как он предлагает более широкие возможности для помещения свободных денег, а также инвестировать в экономический рост Эстонии.

Встречи посредством видео-звонка скоро заменят обращения в банковскую контору

Услуги доступные посредством видео-звонка стали доступны бизнес-клиентам SEB с декабря 2016 года, частным клиентам — с мая 2017 года и внесли существенные изменения в отношения банка и клиента. Новый канал обслуживания помогает поддерживать связь как с клиентами, проживающими в Эстонии, так и с теми, кто находится за границей. В течение почти двух месяцев банком в Эстонии были проведены консультационные сессии с клиентами, находящимися в ОАЭ, Голландии, Англии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии и многих других государствах. Запуская новый канал связи, мы предполагали, что он прежде всего подойдет клиентам с более активным ритмом жизни, а также тем, кто живет вдалеке от банковской конторы. В реальности же мы видим, что пользователей услуги гораздо больше. Наблюдая за трендом первых месяцев можно сказать, что в ближайшие 2 года половина консультаций частных клиентов перейдет в удаленные каналы связи, работа же с бизнес-клиентами, возможно, и в еще большем масштабе.

Экономические результаты SEB по-прежнему сильны

В первом квартале этого года SEB Эстонии выплатил из суммы прибыли 2016 года дивиденды в объеме 30 миллионов Евро, из которых 7,5 миллионов составил подоходный налог предприятия. Все вместе единицы SEB Эстонии закончили второй квартал 2017 года с прибылью в 21,4 миллион Евро. Прибыль от бизнес-деятельности SEB достигла во втором квартале этого года 35,9 миллионов Евро (48,6 млн во втором квартале 2016 года, которые так же содержали единовременную прибыль в размере 16,3 млн), затраты на бизнес-деятельность составили 14,4 миллиона Евро (17,5 млн. во втором квартале 2016 года). Отчисления на убыточные кредиты банк увеличил во втором квартале этого года на 0,1 миллиона Евро (за тот же период 2016 года банк уменьшил данный вид отчислений на 1,1 миллион Евро).