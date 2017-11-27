Эксперт: э-счета ‒ это идеологический проект

В ходе панельной дискуссии в рамках организованной SEB конференции финансовых директоров руководитель сферы э-счетов Omniva Сандер Аасна сказал, что ксаттеся э-счетов, то мы имеем дело с проектом скорее идеологическим, чем инфотехнологическим, сообщает SEB.

В панельной дискуссии на тему э-решений и цифровых инноваций, кроме Аасна, приняли участие руководитель Treasury и отношений с инвесторами Eesti Energia Кадри Халдре, основатель Scoro Фред Кригер и финансовый директор Elisa Eesti Мерике Мумме.

Говоря об э-решениях в более широком смысле, участники панельной дискуссии пришли к единому мнению, что люди поддерживают новшества после того, как преодолевают страхи и понимают, что таким образом люди в состоянии своим трудом создать больше стоимости.

”Людям нужно предложить пряник, положительную повестку дня. Ведь на самом деле никто не хочет делать бессмысленную работу”, ‒ сказал Кригер.

Степень использования э-счетов в Эстонии ‒ около 30%, причем документ в формате PDF в качестве э-счета не рассматривается. По словам Аасна, предстоит пройти еще долгий путь, поскольку малые предприятия не видят возможностей, скрывающихся в инновации.

”Изменение той парадигмы, что время ‒ деньги, произошло пока не полностью, и до тех пор, пока мы будем закапывать деньги в рутину, нет смысла ожидать и заметного экономического роста”, ‒ объяснил Аасна, по оценке которого наши предприятия не желают проявлять амбиций в области цифровых решений и инноваций.

Исполнительный директор Scoro, напротив, видит ситуацию не в таких темных тонах: ”Если прийти в Силиконовую долину и сказать, что ты из Эстонии, тебе обязательно ответят ‒ ”already interested”.

По сравнению с остальным миром наши предприятия во многих сферах опережают других в области цифровых решений на 3-5 лет.”

Панельная дискуссия прошла в рамках конференции CFO Foorum 2017 организованной в Таллинне SEB Pank. На конференции было представлено также ежегодное исследование SEB среди финансовых руководителей крупных предприятий Балтии, в котором в нынешнем году приняло участие 190 крупных предприятий.

На основании исследования среди клиентов SEB, самой большой и прогрессирующей проблемой финансовых руководителей Эстонии являются растущие расходы на оплату труда и общий дефицит рабочей силы. Та же тенденция заметна в ответах на вопросы исследования в Латвии и Литве. Несмотря на это, предприятия пока не в достаточной степени готовы инвестировать в автоматизацию своих процессов. Заработанную прибыль в меньшей степени используют для роста предприятия, в то время как собственники все чаще вынимают ее из предприятия или денежные средства просто пассивно размещаются на депозит.