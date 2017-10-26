Эксперт: чтобы достичь зарплат европейского уровня, производительность в Эстонии должна вырасти вдвое

Экономист Банка Эстонии Каспар Оя объясняет, почему зарплаты в Эстонии до сих пор не достигли уровня других успешных стран ЕС.

По словам Оя, для того, чтобы достичь зарплат европейского уровня, производительность в Эстонии должна повысится вдвое.

”Рост зарплат может устойчиво прийти лишь благодаря экспортному сектору”, — сказал экономист в интервью Delfi. Этому могут способствовать изменения в практике управления, уделение большего внимания образованию и, говоря простыми словами, продажа более дорогих и сложных товаров за рубеж.

Большая разница в зарплатах как раз является причиной, по которой некоторые страны Европы хотят в своих внутренних рынках препятствовать использованию дешевой зарубежной рабочей силы.