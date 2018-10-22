Эксперт: что могло бы повысить конкурентоспособность Эстонии?

У Эстонии в течение ряда лет не было причин стыдиться своего места в этом рейтинге. В прошлом году мы занимали, например, 29, а годом раньше − 30 место. Даже нынешнее сползание на 32 место представляет нас, скорее, как успешную страну среди государств Центральной и Восточной Европы. Единственной страной с похожим фоном, опережающей нас, является Чехия, занявшая в последнем рейтинге 29 место. Латвия и Литва на десятку мест отстают от Эстонии, располагаясь, соответственно, на 42 и 40 местах. Разумеется, при толковании самого понятия конкурентоспособности следует сохранять объективность: например, Эстонию на одну позицию опережает Италия, экономическая среда которой существенно отличается от нашей. Подобные рейтинги, что естественно, учитывая их задачи, ставят ряд существенных и методологических проблем, но просто пожимать плечами в данном случае было бы глупо.

ИТ-государство, население которого не блещет здоровьем

В соответствии с докладом о конкурентоспособности, наиболее сильной стороной Эстонии по сравнению с другими государствами является широкое использование информационных и коммуникационных технологий, а также квалифицированная рабочая сила. По крайней мере, первая из этих характеристик соответствует нашему собственному представлению о себе как об успешном ИТ-государстве. Поскольку найти сопоставимые показатели для 140 стран довольно проблематично, эта оценка, разумеется, не включает многое, что действительно делает нашу жизнь более удобной — государственные электронные услуги, цифровые подписи и проч. Высокая позиция Эстонии в рейтинге обеспечивается широким распространением мобильного интернета: количество договоров о передаче данных значительно превышает число жителей. Высокими являются, разумеется, и многие другие показатели, отражающие использование мобильной связи и интернета.

Говоря о квалификации рабочей силы, многие работодатели, вероятно, скептически настроены в отношении Эстонии. Достойную позицию в рейтинге нам обеспечивает большое количество лет, затраченных на обучение, и хорошие цифровые навыки взрослого населения. Можно, конечно, спорить о том, что является основой при оценке образования — его качество или продолжительность, однако исследования устанавливают жесткую корреляцию между затраченным на обучение временем и другими показателями успешности человека, в т.ч. его заработной платой. Что касается цифровых навыков, то доклад о конкурентоспособности опирается при их оценке на результаты опросов. В то же время, наличие у взрослого населения хороших навыков решения проблем подтвердили и исследования, основывающиеся на более объективных показателях, наиболее известным из которых является исследование знаний взрослых PIAAC, проводимое ОЭСР.

Если не принимать внимание малый размер местного рынка, то одной из основных причин отставания Эстонии, согласно докладу, является плохое здоровье людей. В частности, с момента рождения эстоноземелец проживает в состоянии полного здравия значительно меньше лет, нежели жители многих других стран. Предполагаемое количество лет здоровой жизни эстонских мужчин наименьшее по всем странам Европейского союза после Латвии — всего 54 года. В Швеции этот срок почти на 20 лет больше! Экономическим следствием плохого здоровья является большое число нетрудоспособных людей, которые из-за отсутствия достойной работы вынуждены влачить нищенское существование.

Другой показатель, который ”тянет” Эстонию вниз в рейтинге конкурентоспособности — это качество инфраструктуры. Отчасти он включает более ”расплывчатые” мнения из опроса, но также и однозначно измеримые и весьма болезненные показатели, как, например, слабо развитое прямое авиасообщение. Низкую оценку заслужила и финансовая система Эстонии, что помимо прочего объясняется практически отсутствием рынка капитала.

Что на самом деле могло бы повысить конкурентоспособность Эстонии?

Для повышения позиций в рейтинге конкурентоспособности многое можно было бы сделать и сразу — будь то, к примеру, расширение прямого авиасообщения или вывод на Таллиннскую биржу какого-либо предприятия. Но эти ли вопросы являются самыми важными?