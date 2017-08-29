Эксперт: цены на квартиры в спальных районах Таллинна могут упасть на 20%

По мнению эксперта по продаже недвижимости Анатолия Амбрози, хотя кризис 2007-2008 годов и не должен повториться, цены на квартиры в спальных районах Таллинна в ближайшие полтора года могут упасть на 20%, а в регионах Эстонии, в связи с оттоком населения, и вовсе рухнуть, передает rus.err.ee.

По словам Амбрози, в Таллинне сейчас строится очень много новых объектов.

"Люди, естественно, хотят переехать во что-то новенькое, приятное и чистенькое. И многие, у кого есть возможность, стремятся в новые дома и квартиры", — отметил он в интервью для "Радио 4".

"Первичная недвижимость (в которой до этого никто не жил) на фоне общего покупательского бума сейчас растет и находится на пике своего ценового предела, а вторичная (спальные районы) должна будет дешеветь", — считает эксперт.