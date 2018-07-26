ЭКСПЕРИМЕНТ: Taxify, Uber и "Яндекс.Такси" — кто отвезет в пункт назначения быстрее и дешевле?

Машина Uber приехала через 4 минуты и отвезла Теэле в пункт назначения за 21 минуту. За поездку взяли 13 евро и 81 цент.

Наконец "Яндекс". Приложение обещало, что машина будет перед зданием через 7 минут. Спустя 10 минут мой смартфон показывает, что машина на месте. Звонит водитель, произносит только одно слово "Яндекс" и бросает трубку. Далее активируется поездка и тариф начинает бежать. Как будто я уже в машине.

В ходе напряженных поисков вокруг здания автомобиля не обнаруживаю, хотя приложение "Яндекс" подтверждает, что такси ждет на углу Нарвского шоссе и улицы Аэдвилья. Поездка все еще идет, деньги бегут, хотя клиента в машине еще нет. Приложение обещает, что мы прибудем в пункт назначения за 14 минут.

Я отчаянно ищу Kia с номером 912, но чего нет, того нет. Приложение показывает, что такси уезжает по Нарвскому шоссе, "таксометр" работает и теперь мы прибудем в пункт назначения уже через 13 минут. В какой-то момент водитель прерывает поездку и ее стоимость составляет 2 евро. Неясно, кто их заплатит, потому что данных моей кредитной карты у "Яндекса" нет.

Приходится заказывать новое такси. Следующую машину "Яндекса" приложение обещает через 10 минут, но на приезд автомобиля уходит 15 минут. Uber и Taxify к этому времени уже добрались до Мустамяэ, когда я наконец сажусь в "Яндекс". Маленький Peugeot катит в пункт назначения, куда мы приезжаем через пробки за 35 минут!

С первого заказа "Яндекс" до моего приезда в Мустамяэ проходит ровно час.

Но поездка стоит всего 5 евро и 80 центов. Я плачу наличными, чека я не получаю (ни от водителя, ни по имейлу, ни через приложение).

Водитель "Яндекса", — дружелюбный русский мужчина, который не говорит по-эстонски. Но и среди водителей Uber можно встретить португальцев, бангладешцев и других, с кем можно вести дела только на английском.

Мой водитель говорит, что водители любят "Яндекс". Он говорит, что если бы я заплатил кредитной картой, поездка стоила бы всего 3-4 евро. А водитель заработал аж 6.50! С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает.

Это также объясняет первую заказанную поездку "Яндекс" за 2 евро без клиента — очевидно, водитель и за эту поездку заработал примерно пятерку. Клиент был и не нужен!"