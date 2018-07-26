26.07.2018, 14:54

ЭКСПЕРИМЕНТ: Taxify, Uber и "Яндекс.Такси" — кто отвезет в пункт назначения быстрее и дешевле?

 (30)
rus.delfi.ee
EST 14
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

Эксперимент Eesti Ekspress показал, что пришедшая весной на таллиннский рынок такси и переманивающая водителей и клиентов фирма "Яндекс.Такси" уступила конкурентам.

Журналист Тойво Тянавсуу с молодыми коллегами Каарелом и Теэле провели небольшой эксперимент.

"В понедельник в 16:30 мы заказали во двор редакции Ekspress сразу три машины — одну в Taxify, вторую в Uber и третью в "Яндекс", чтобы поехать в час пик в Мустамяэ в Таллиннский технический университет.

Машина Taxify приехала через 5 минут. Каарел доехал с Нарвского шоссе до Мустамяэ за 19 минут и заплатил за поездку 8 евро и 20 центов.

Машина Uber приехала через 4 минуты и отвезла Теэле в пункт назначения за 21 минуту. За поездку взяли 13 евро и 81 цент.

Наконец "Яндекс". Приложение обещало, что машина будет перед зданием через 7 минут. Спустя 10 минут мой смартфон показывает, что машина на месте. Звонит водитель, произносит только одно слово "Яндекс" и бросает трубку. Далее активируется поездка и тариф начинает бежать. Как будто я уже в машине.

В ходе напряженных поисков вокруг здания автомобиля не обнаруживаю, хотя приложение "Яндекс" подтверждает, что такси ждет на углу Нарвского шоссе и улицы Аэдвилья. Поездка все еще идет, деньги бегут, хотя клиента в машине еще нет. Приложение обещает, что мы прибудем в пункт назначения за 14 минут.

ТОП

Я отчаянно ищу Kia с номером 912, но чего нет, того нет. Приложение показывает, что такси уезжает по Нарвскому шоссе, "таксометр" работает и теперь мы прибудем в пункт назначения уже через 13 минут. В какой-то момент водитель прерывает поездку и ее стоимость составляет 2 евро. Неясно, кто их заплатит, потому что данных моей кредитной карты у "Яндекса" нет.

Приходится заказывать новое такси. Следующую машину "Яндекса" приложение обещает через 10 минут, но на приезд автомобиля уходит 15 минут. Uber и Taxify к этому времени уже добрались до Мустамяэ, когда я наконец сажусь в "Яндекс". Маленький Peugeot катит в пункт назначения, куда мы приезжаем через пробки за 35 минут!

С первого заказа "Яндекс" до моего приезда в Мустамяэ проходит ровно час.

Но поездка стоит всего 5 евро и 80 центов. Я плачу наличными, чека я не получаю (ни от водителя, ни по имейлу, ни через приложение).

Водитель "Яндекса", — дружелюбный русский мужчина, который не говорит по-эстонски. Но и среди водителей Uber можно встретить португальцев, бангладешцев и других, с кем можно вести дела только на английском.

Мой водитель говорит, что водители любят "Яндекс". Он говорит, что если бы я заплатил кредитной картой, поездка стоила бы всего 3-4 евро. А водитель заработал аж 6.50! С каждой поездки "Яндекс.Такси" платит водителю 5-6 евро, пусть даже для пассажира поездка стоит 70 центов или вообще бесплатна. "Яндекс" просто доплачивает.

Это также объясняет первую заказанную поездку "Яндекс" за 2 евро без клиента — очевидно, водитель и за эту поездку заработал примерно пятерку. Клиент был и не нужен!"

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Дату ратификации договора о границе между Эстонией и Россией могут назвать в ближайшем будущем

26.07.2018
Делегация российских парламентариев может посетить Эстонию уже этой осенью, а в ближайшем будущем может быть названа и дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как сохранить внешний вид своего смартфона?

26.07.2018
Новые современные смартфоны — это персональные устройства, в которых зачастую кроется вся жизнь — от всех необходимых контактов и нужных для работы файлов до личных фото, воспоминаний и заметок. Если вы хотите уберечь дорогой смартфон от разрушения, имеет смысл защитить его с первого дня использования. Руководитель магазина впечатлений Samsung Диана Мерзина делится советами о том, с установкой каких средств защиты справится любой человек самостоятельно, а какую работу следует оставить профессионалам.
Подробнее

Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

26.07.2018
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В России могут закрыться все визовые центры

26.07.2018
Это случится в случае принятия поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Новые условия аккредитации будут столь строгими, что их не выполнит ни один из визовых центров, считают в Российском союзе туриндустрии.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Пожить, как в сказке — всего за 45 евро/ ночь

26.07.2018
Прочувствовать атмосферу Старого города изнутри, остановившись в уютной колоритной квартире, рассчитанной на двух человек. Необычный старинный интерьер, уют домашнего очага, близость Ратушной площади и других достопримечательностей Таллинна — вот что выделяет эту квартиру среди других, сдающихся внаем посуточно.
Подробнее