Эксперимент с гражданской зарплатой в Финляндии: история успеха или провал?

В пилотном проекте приняло участие 2000 безработных в возрасте 25-58 лет, которые с начала 2017 года в течение двух лет получали 560 евро без уплаты налогов. Прошлой весной Финляндия решила не продолжать эксперимент. В Эстонии распространено убеждение, что он провалился, однако сами авторы проекта так не считают. В контексте роста неравенства о необходимости внедрения базового дохода говорится все больше.

На основании обнародованных сегодня данных можно сказать, что несмотря на то, что влияние на рынок труда оказалось маленьким, положительная динамика прослеживалась в состоянии здоровья людей и их чувства удовлетворенности.

Отмечается, что у получающих гражданскую зарплату наблюдалось меньше проблем со здоровьем и более низкий уровень стресса. Люди меньше переживали за свое будущее и чувствовали, что могут более активно участвовать в развитии общества, а также больше доверяли политикам, чем люди из контрольной группы.

Так, гражданская зарплата оказывает положительное влияние на чувство достоинства человека, по проблема заключается в том, что масштабное внедрение выплат крайне затратно.