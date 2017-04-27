ЭКСПЕРИМЕНТ: Насколько точны весы в магазинах?

В редакцию обратился клиент кейлаского магазина Selver и рассказал, что, если взвесить приобретенные там товары дома еще раз, то можно заметить разницу в 60 грамм, пишет Eesti Päevaleht.

Магазин проверил весы, и выяснилось, что устройства, действительно, показывали -60 граммов не в пользу клиента. Неисправность была быстро устранена.

Обслуживаем магазинных весов занимаются специальные фирмы, которые должны обеспечить их точность. Магазины заинтересованы в том, чтобы избежать любой погрешности, так как перевес в одну сторону нанесет урон имиджу магазина, перевес в другую — его прибыли.

Журналист прошелся по четырем столичным супермаркетам: Norde Centrum Rimi, Pelgulinna Selver, Stroomi Maxim и Kristiine Prisma. Выяснилось, что весы в магазинах сравнительно точные.

После взвешивания в магазинах товары проходили проверку в центральном учреждении метрологии AS Metrosert, располагающем максимально точными весами.

1. Rimi

Погрешность — 0 грамм.

Пакет картошки весил на контрольных весах в овощном отделе 0,792 грамм. Тот же самый результат показали весы на кассе. Весы Metrosert показали ту же цифру.

Kartulite kaalumine Priit Simson

1. Prisma

Погрешность — 1 грамм.

Две брюквы показали на трех контрольных весах в овощном отделе три разных результата. Между самым маленьким и самым большим из них разница составила 20 грамм. Для оплаты были использованы наклейки с наибольшим показателем — 1170 грамм. Как выяснилось, он и оказался самым точным. Это подтвердили и весы Metrosert, показав 1,1693 кг.

Kaalikate kaalumine Priit Simson

3. Selver

Погрешность — 2 грамма

На момент эксперимента в магазине одни весы оказались нерабочими, поэтому пришлось довольствоваться только одним взвешиванием. Пакет моркови весил 0,852 кг. Контрольное взвешивание на весах Metrosert показало разницу в 2 грамма в пользу клиента: 0,8544 кг.

Porgandite kaalumine Priit Simson

4. Maxima

Погрешность — 3 грамма

Пакет лука на контрольных весах в овощном отделе весил 0,614 кг. На кассе он прибавил 2 грамма, и на чеке зафиксирована цифра в 0,616 кг. Весы Metrosert показали 0,6131 кг. Получается, что клиенту пришлось заплатить за лишние 3 грамма товара.

Sibulate kaalumine Priit Simson

Руководитель отдела науки и развития Metrosert Тоомас Кюбарсепп отметил, что в зависимости от весов допускается определенная погрешность. ”Следует принимать во внимание и то, что для получения более точных результатов следует помещать товар посередине весов. В магазине клиенты не всегда так делают, поэтому возможны небольшие неточности”, — сказал он.