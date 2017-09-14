ЭКСПЕРИМЕНТ: Масляный кризис заставляет искать альтернативы. Есть ли разница между маслом и маргарином?

Злые языки говорят, что Эстонию и Европу настиг масляный кризис: спрос увеличивается, и производители за ним не поспевают. В связи с этим цены на масло за последний год выросли на несколько десятков процентов, а прилавки с маслом в магазинах заметно поредели, пишет Eesti Päevaleht.

Производители обещают скорую стабилизацию ситуации, однако на снижение цен, похоже, надеяться не приходится. Перед людьми встает выбор: либо уменьшить потребление, либо заменять масло природными жирами. И тут на помощь в качестве самой дешевой альтернативы приходит маргарин, который стоит примерно в два раза меньше масла.

Но что же со вкусом? В качестве эксперимента журналистам было предложено в ходе слепой дегустации определить маргарин и масло. Двое из них с задачей не справились. Более подробно смотрите на видео!