ЭКСПЕРИМЕНТ: Финских туристов все еще обманывают таксисты. Гостям — в пять раз дороже

Helsingin Sanomat решила выяснить, накручивают ли таллиннские таксисты финнам счётчик.

Результат такой: один турист заплатил 5,5 евро за поездку, другой — 27 евро. Пункт назначения был один и тот же…

Паром приплывает из Хельсинки, из A-терминала выходит пара тысяч человек, большая часть которых — финны. Перед зданием стоят десятки белых и жёлтых автомобилей Tulika и Tallink, пишет dv.ee.

Журналисты Helsingin Sanomat пишут, что водитель одного белого такси помахал им с довольно большого расстояния. Это уже должно было насторожить. Тем не менее, журналисты залезли внутрь. Возле Rocca al Mare счётчик показал: 27,80 евро.