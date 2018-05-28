28.05.2018, 18:50

ЭКСПЕРИМЕНТ: Финских туристов все еще обманывают таксисты. Гостям — в пять раз дороже

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rus.delfi.ee
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Taksondus
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Helsingin Sanomat решила выяснить, накручивают ли таллиннские таксисты финнам счётчик.

Результат такой: один турист заплатил 5,5 евро за поездку, другой — 27 евро. Пункт назначения был один и тот же…

Паром приплывает из Хельсинки, из A-терминала выходит пара тысяч человек, большая часть которых — финны. Перед зданием стоят десятки белых и жёлтых автомобилей Tulika и Tallink, пишет dv.ee.

Журналисты Helsingin Sanomat пишут, что водитель одного белого такси помахал им с довольно большого расстояния. Это уже должно было насторожить. Тем не менее, журналисты залезли внутрь. Возле Rocca al Mare счётчик показал: 27,80 евро.

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