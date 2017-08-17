ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: В каких магазинах Таллинна у клиента могут возникнуть трудности при общении на эстонском языке

Delfi Kasulik вооружился скрытыми камерами и прошелся по столичным магазинам с целью выяснить, везде ли клиента смогут обслужить на государственном языке.

Эксперимент проходил в двух магазинах Maxima, двух Selver, двух Rimi и двух Grossi. Выяснилось, что в магазинах, расположенных в местах, где проживает много русскоязычных людей, действительно могут возникнуть определенного рода трудности. Тем не менее, следует отметить, что почти все работники вели себя вежливо и, несмотря на недостаточное владением языком, пытались решить проблему и перенаправить клиента к коллегам, которые говорят по-эстонски лучше.

Более подробно — смотрите на видео.