ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI TV: Стоит ли продающийся за 1349 евро iPhone X этих денег?

Сегодня жители Эстонии, оформлявшие покупку новейшего iPhone X по предзаказу, получили сверхдорогие смартфоны на руки. В зависимости от объема памяти iPhone X обошелся покупателям в 1149 или 1349 евро.

Delfi TV исследовало эффективность новейшей функции свежайших смартфонов от Apple — системы распознавания лиц, идентифицирующей владельца iPhone X. Целью было выяснить, могут ли войти в группу пользователей iPhone X люди, отмечающие Хеллоуин, поклонники ”Звездных войн”, фанаты пластической хирургии и рэпер Nelly.

О характерных особенностях iPhone X можете прочитать здесь и здесь.