03.11.2017, 20:10

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI TV: Стоит ли продающийся за 1349 евро iPhone X этих денег?


Tiit Blaat
Tiit Blaat
Fotograaf-videoreporter
Sigrid Salutee
Sigrid Salutee
Delfi TV reporter-toimetaja
Kadri Nikopensius
Kadri Nikopensius
Delfi TV monteerija
EST

Сегодня жители Эстонии, оформлявшие покупку новейшего iPhone X по предзаказу, получили сверхдорогие смартфоны на руки. В зависимости от объема памяти iPhone X обошелся покупателям в 1149 или 1349 евро.

Delfi TV исследовало эффективность новейшей функции свежайших смартфонов от Apple — системы распознавания лиц, идентифицирующей владельца iPhone X. Целью было выяснить, могут ли войти в группу пользователей iPhone X люди, отмечающие Хеллоуин, поклонники ”Звездных войн”, фанаты пластической хирургии и рэпер Nelly.

О характерных особенностях iPhone X можете прочитать здесь и здесь.

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