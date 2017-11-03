ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI TV: Стоит ли продающийся за 1349 евро iPhone X этих денег?

Сегодня жители Эстонии, оформлявшие покупку новейшего iPhone X по предзаказу, получили сверхдорогие смартфоны на руки. В зависимости от объема памяти iPhone X обошелся покупателям в 1149 или 1349 евро.
Delfi TV исследовало эффективность новейшей функции свежайших смартфонов от Apple — системы распознавания лиц, идентифицирующей владельца iPhone X. Целью было выяснить, могут ли войти в группу пользователей iPhone X люди, отмечающие Хеллоуин, поклонники ”Звездных войн”, фанаты пластической хирургии и рэпер Nelly.
О характерных особенностях iPhone X можете прочитать здесь и здесь.
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