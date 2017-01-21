В рамках эксперимента шесть белых маек испачкали разными продуктами, которые сложно отстирываются: красное вино, бальзамический соус, соевый соус, шоколад, варенье и масло.
Смотрите результаты эксперимента!
Delfi Kasulik провел эксперимент, чтобы проверить, насколько правдиво утверждение, что Vanish Gold Oxi Action может удалить даже серьезные пятна грязи за 30 секунд.
В рамках эксперимента шесть белых маек испачкали разными продуктами, которые сложно отстирываются: красное вино, бальзамический соус, соевый соус, шоколад, варенье и масло.
Смотрите результаты эксперимента!