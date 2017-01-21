Эксперимент DELFI: Насколько правдиво обещание Vanish удалить грязь за 30 секунд

Delfi Kasulik провел эксперимент, чтобы проверить, насколько правдиво утверждение, что Vanish Gold Oxi Action может удалить даже серьезные пятна грязи за 30 секунд.