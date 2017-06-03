ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Летние платья с сайта AliExpress: ожидание vs реальность

Торжественные летние мероприятия не за горами: выпускные, свадьбы, летний президентский прием...Извечный вопрос: что надеть?
Да, в наших магазинах платья есть, но выбор не очень большой, а цены не выдерживают никакой критики, в связи с чем потребители все чаще обращают свои взоры в сторону зарубежных интернет-магазинов.
Журналисты Delfi решили провести эксперимент и выяснить, что представляют из себя недорогие платья из китайского интернет-магазина AliExpress.
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Iisaku vald, Дом, 135 000 EUR
Alajõe vald, Дом, 95 000 EUR
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