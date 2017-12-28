Экс-владелец фабрики "Меньшевик" назвал открытую им стрельбу самообороной

Бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил правоохранительным органам, что стал стрелять из своего карабина в пришедших на предприятие людей в целях самообороны, так как те стали угрожать ему огнестрельным оружием, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По словам собеседника агентства, задержанный рано утром в четверг Аверьянов дал предварительные показания, в ходе которых пояснил, что открыл стрельбу из карабина "Сайга" после того, как один из пришедших представителей взыскателя достал пистолет и направил оружие в его сторону. По словам Аверьянова, это действие он расценил как непосредственную угрозу своей жизни и воспользовался в ответ своим оружием, добавил источник.

Он отметил, что в результате перестрелки получил смертельное ранение один из посетителей, 31-летний охранник Алексей Осипов.

Исходя из количества изъятых с места происшествия гильз, в общей сложности Аверьянов выстрелил шесть раз, а из пистолета было выпущено 15 пуль, сказал источник, добавив, что пистолет, из которого предположительно велась стрельба, изъят и направлен на экспертизу.

По данным источника, утром в среду на фабрику вместе с судебным приставом пришло 10 человек.

Стрельба на фабрике

Стрельба произошла на кондитерской фабрике "Меньшевик" в Москве 27 декабря. Как сообщалось, один человек был смертельно ранен, а сам стрелок — бывший владелец "Меньшевика" — скрылся, бросив оружие. Для поисков подозреваемого в Москве был введен план "Сирена".

Рано утром в четверг Аверьянов был задержан в Москве на складе бывшей типографии газеты "Правда".

Ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.