Экс-руководитель Prisma: с приходом Lidl начнется ценовая война

С 2003 года участвующий в руководстве магазинов Янне Лихавайнен считает, что Lidl придет в Эстонию и начнет здесь в 2019 году с десятью магазинами. В Латвии и Литве Prisma больше не видела у себя будущего, но в Эстонии хотят расширяться.

По словам Лихавайнена, ясно, что Lidl придет в Эстонию. "Но сейчас я не знаю ничего, кроме известных всем слухов. У Prisma есть опыт, как можно успешно конкурировать с Lidl. Мы анализируем финский опыт к приходу Lidl в Эстонию. <…> В Финляндию Lidl пришла в 2004 году. Там они относительно быстро достигли достаточно сильной позиции. Сейчас у них примерно 7% от финского рынка. Хотя клиенты считают Prisma лучшей, репутация Lidl тоже очень хорошая", — рассказал он в интервью Ärileht.

Лихавайнен подчеркнул, что у него нет никакой информации о том, когда Lidl могла бы запустить свои эстонские магазины. "Но если открывать в следующем году, то они сразу должны были бы начать строить. Я бы предположил, что они начнут в 2019 году и с десятью магазинами. <…> Тогда будет ценовая война, и цена приобретет еще большее значение. Они заберут у всех клиентов, конкуренция ужесточится. Уже сейчас результаты магазинов плохие. Я считаю, что сейчас ни одна сеть особенно не довольна своими результатами".

Лихавайнен также объяснил, почему Prisma уходит из Латвии и Литвы. "Альтернативные перспективы показывают, что для того, чтобы в Латвии и Литве прибыльность была на предполагаемом уровне, у нас должна быть заметно большая доля рынка. Но ее достижение было бы слишком рискованным по сравнению с ожидаемой производительностью. Самым реалистичным оказалось отказаться от латвийского и литовского рынков и вложить эту энергию, деньги и человеческие ресурсы в эстонский и петербургский рынки".

При этом опасности ухода из Эстонии пока нет. "Это не обсуждали. Эстонией довольны, и здесь единственная цель в том, чтобы развиваться дальше. <…> Мы должны здесь расти и расширяться. Нет возможности быстрого расширения, как, например, строить два магазина в год. Несколько гипермаркетов еще поместится, но только несколько. С Porto Franco у нас договор есть. Сейчас у нас наполовину сделано обновление стратегии, и с ним установят конкретные будущие шаги", — отметил Лихавайнен.

Лихавайнен почти 14 лет участвует в розничной торговле Эстонии и, по его словам, за это время все изменилось. "Многие конкуренты — старые знакомые, но все по-другому, чем по приходу в Эстонию летом 2003 года. Maxima тогда еще в Эстонии не было. Остальные конкуренты с точки зрения названий те же самые. Развитие было очень быстрым. Потребители значительно изменились. С точки зрения потребностей то, что сейчас считают нормальным минимумом, 14 лет назад не могли даже спрашивать. Каждый год прибавлялось очень много новых магазинов, не говоря об ассортименте товаров, ИТ, ситуации на рынке рабочей силы, законах. Вдобавок вступление в Евросоюз и переход на евро. Произошли очень значительные изменения", — описал он и добавил, что в последние годы на эстонском рынке розничной торговли по цифрам быстрее всего росла Maxima, но в общем ситуация была относительно стабильной.

На вопрос, не слишком ли много в Эстонии торговых центров, Лихавайнен ответил утвердительно. "Их действительно много. Если бы я сам был в бизнесе недвижимости, то я, может быть, не стал бы первым делом строить какой-нибудь новый торговый центр в Таллинне. Я скорее посмотрел бы альтернативные места. Но это рыночная экономика. Если есть инвесторы, которые считают, что это разумный бизнес, и заключаются договоры аренды и банки финансируют строительство, то, наверное, потребность в них еще есть".

Также Лихавайнен считает проблемой то, что магазины торговых центров совпадают и нет разницы, в какой торговый центр идти. "Я уверен, что у больших торговых центров начнет возникать более четкий отличающийся профиль. Они принимают более смелые решения, чтобы их предложение отличалось. Сейчас ситуация с точки зрения потребителя немного странная, в каждом центре одинаковое предложение".

Большой и очень важной проблемой Лихавайнен называет и поиск и сохранение продавцов. "К сожалению, решения не видно. Временное решение в том, что мы должны очень быстро найти для выполнения работы новые более эффективные способы. Первый шаг в том, чтобы найти возможности, как многие виды работы вообще не делать. Чтобы вместо людей работу делали компьютеры. Простой пример — заказы. Десять лет назад совершение заказов в большом магазине занимало очень много времени. Уже сейчас эта работа начинает исчезать из магазинов. Это делают компьютерные программы. Это может сделать поступление партий товара в магазин более точным, выставление станет более слаженным, и в будущем на полках, может быть, будет меньше дыр, чтобы товары были в наличии, но их не было слишком много, чтобы на следующий день продавать со скидкой или выносить в мусорный ящик".

Исполнительный директор торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс говорил, что в выходные торговые центры могли бы быть открыты меньше времени, чтобы продавцы могли побыть в кругу семьи, но Лихавайнен не считает это целесообразным. "Можно было бы, если клиенты этого хотят. Эстонские законы это позволяют. Если бы наш конкурент закрывал магазин раньше, я не имел бы ничего против этого. Мы не планируем, чтобы Prisma закрывалась раньше или открывалась позже. Это было бы экономически нецелесообразно. Наши продажи последнего часа — когда открыта одна или две кассы — достаточно большие, так что магазины стоит держать открытыми. Я очень советую Гуидо Пярнитсу, чтобы он принял это решение и уже в 17 часов закрывал центр. Это подошло бы мне очень хорошо", — заключил Лихавайнен.