Экс-руководитель порта Кярдла признан виновным в отмывании денег, обмане и подделке документов

Сегодня Пярнуский уездный суд признал виновным 59-летнего экс-руководителя порта Кярдла Хиллара Кукка в масштабном отмывании денег, получении блага обманным путем и подделке документов и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.
Будучи членом правления SA Kärdla Sadam, Кукк представил Фонду содействия развитию предпринимательства (EAS) проект реконструкции порта, а позже — отчеты с ложными данными, нанеся фонду имущественный ущерб на сумму в 179 424.99 евро.
Кроме того Кукк подделал документы с целью совершения денежных выплат на своей счет и заключил договор с фирмой Navigere OÜ, владельцем которой через подставных лиц является он сам. Navigere OÜ также признана виновной в отмывании денег, подделке документа и его использовании. Наказание составило 6000 евро