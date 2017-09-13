Экс-руководитель порта Кярдла признан виновным в отмывании денег, обмане и подделке документов

Kärdla sadama endine juht mõisteti süüdi ulatuslikes kelmustes Foto: Ago Tammik

Сегодня Пярнуский уездный суд признал виновным 59-летнего экс-руководителя порта Кярдла Хиллара Кукка в масштабном отмывании денег, получении блага обманным путем и подделке документов и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.