Экс-работники Estonian Air подали в суд на Nordica

Более 30 бывших работников Estonian Air подали на нового государственного авиаперевозчика Nordica в суд с требованием о выплате не полученных ими компенсаций по сокращению после банкрота Estonian Air полтора года назад.

Харьюский уездный суд взял иск в производство. Если сразу после объявления о банкротстве в ноябре 2015 года Estonian Air смогла найти 5,5 млн евро для возмещения авиабилетов пассажирам, то работники фирмы по большей части остались без компенсаций по сокращению, вне зависимости от того, что по договору имели на это право.

Истцы аргументируют свое требованием тем, что Nordic Aviation Group AS по сути является перевоплощением Estonian Air.