Басманный суд Москвы 10 января продлил до 15 апреля домашний арест бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении крупной взятки.

О продлении такой меры пресечения, срок которой истекал 15 января, ходатайствовал в суде следователь Роман Нестеров с мотивировкой, что по данному делу предстоит провести большой объем следственных действий, а Улюкаев, учитывая его прежнее положение, может препятствовать следствию, передает "Интерфакс".

"Ряд свидетелей работают в Министерстве экономического развития и Росимуществе и находились в непосредственном подчинении у Улюкаева", — указал следователь.

Сам Улюкаев просил избрать ему более мягкую меру пресечения, например подписку о невыезде, а в случае сохранения домашнего ареста просил разрешить ему посещать медицинские учреждения.

Следователь категорически воспротивился: "Это позволит Улюкаеву бесконтрольно встречаться с любыми лицами, в том числе и свидетелями. Кроме того, он может покинуть пределы РФ даже без загранпаспорта".

Вместе с тем во время заседания судья сообщила, что положительную характеристику экс-министру дали председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, глава ВТБ Андрей Костин, ректор РАНХиГС Владимир Мау и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает РБК.

Несмотря на это, в итоге судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия.

В начале текущего года в СМИ появилась информация, что судебный процесс по делу Улюкаева будет проходить в закрытом режиме, поскольку в деле много материалов оперативной работы, прослушек, которые носят секретный характер.

Также источники сообщали, что Улюкаев во время следствия и суда не намерен признавать свою вину. В его окружении полагают, что у следствия нет никаких доказательств вины министра, который якобы не знал, что в переданном ему в офисе "Роснефти" чемодане были деньги. Кроме того, адвокаты Улюкаева настаивают на том, что при задержании чиновника были нарушены его права.

Следствие, со своей стороны, уверено в доказанности вины Улюкаева, в частности — с помощью записей переговоров.

Улюкаев был задержан в офисе "Роснефти" 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 2 млн долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, которая позволила "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефти". Басманный суд Москвы отправил чиновника под домашний арест до 15 января, а президент снял его с должности в связи с "утратой доверия".

Уголовное дело против Улюкаева возбуждено по ч. 6 ст 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ. Максимальная санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового.