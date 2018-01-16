16.01.2018, 16:03

Экс-глава Tere Оливер Крууда предстанет перед судом. В чем его обвиняют?

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rus.delfi.ee
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Oliver Kruuda
Oliver KruudaFoto: Rauno Volmar

Окружная прокуратура подтвердила, что Оливеру Крууда выдвинуто обвинение в налоговом мошенничестве. Также обвинения получили еще четыре человека. Ущерб, нанесенный мошенничеством, составляет 400 000 евро.

По словам представителя Пыхьяской окружной прокуратуры, Оливеру Крууда и еще четырем лицам, связанным с AS Tere, выдвинуты обвинения в налоговом мошенничестве. Их обвиняют в уклонении от уплаты подоходного налога и налога с оборота.

Согласно обвинению, мошенничество с уплатой подоходного налога имело место в период с начала 2015 года до конца 2016 года, а с уплатой налога с оборота — весной 2015. В итоги общая стоимость ущерба от налогового мошенничества составила 400 000 евро.

По уголовному делу также проходит в качестве подозреваемого AS Tere как юридическое лицо. Так как AS Tere согласилось выплатить государству нанесенный ущерб вместе с интрессом, то в отношении него дело было прекращено в порядке оппортунитета.

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