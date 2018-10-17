17.10.2018, 07:02

Экс-банкир Hansabank — о случае в 93-м: пришел мужчина с пистолетом, хотел ежедневно обналичивать по миллиону долларов. Мы отказали

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rus.delfi.ee
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Versobank 28.03.2018
Versobanki juht Aivo Adamson 28.03.2018Foto: Karin Kaljuläte

”Если сегодняшний закон, касающийся отмывания денег, перенести на 20,15, да даже 10 лет назад, то ни один банк не будет чист. Я в этом абсолютно убежден”, — заявил бывший управляющий отделом внутреннего аудита Hansapanga, исполнительный директор Starman, директор Департамента шоссейных дорог, а также бывший председатель правления ликвидированного летом Versobank, Айво Адамсон.

Комментируя ситуацию вокруг Danske Bank и отмывания денег, он отметил, что тогда никто так сильно не пытался этому восприпятствовать, нежели сейчас.

”Мне вспоминается один случай в 1993 году, когда я работал во внутреннем аудите Hansabank. Пришел мужчина, хотел положить 10 миллионов долларов на счет, и каждый день снимать по миллиону — и так в течение десяти дней. Помню, мы отказали: именно думая о том, как бы мы выглядели в 1993. В те времена баланс банка был порядка 200 миллионов”, — припомнил Адамсон и добавил, что клиент был вооружен.

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Экс-банкир Hansabank — о случае в 93-м: пришел мужчина с пистолетом, хотел ежедневно обналичивать по миллиону долларов. Мы отказали

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”Если сегодняшний закон, касающийся отмывания денег, перенести на 20,15, да даже 10 лет назад, то ни один банк не будет чист. Я в этом абсолютно убежден”, — заявил бывший управляющий отделом внутреннего аудита Hansapanga, исполнительный директор Starman, директор Департамента шоссейных дорог, а также бывший председатель правления ликвидированного летом Versobank, Айво Адамсон.
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