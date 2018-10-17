Экс-банкир Hansabank — о случае в 93-м: пришел мужчина с пистолетом, хотел ежедневно обналичивать по миллиону долларов. Мы отказали

Комментируя ситуацию вокруг Danske Bank и отмывания денег, он отметил, что тогда никто так сильно не пытался этому восприпятствовать, нежели сейчас.

”Мне вспоминается один случай в 1993 году, когда я работал во внутреннем аудите Hansabank. Пришел мужчина, хотел положить 10 миллионов долларов на счет, и каждый день снимать по миллиону — и так в течение десяти дней. Помню, мы отказали: именно думая о том, как бы мы выглядели в 1993. В те времена баланс банка был порядка 200 миллионов”, — припомнил Адамсон и добавил, что клиент был вооружен.

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