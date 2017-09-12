Экран "во все лицо" и цена "от $1000". Что мы знаем про новые iPhone в день показа

Три новых iPhone будут отличаться друг от друга больше, чем названием и размером экрана. Официально Apple представит их уже сегодня вечером в новом Steve Jobs Theater в своем столь же новом офисе. Ну а латвийский TechLife рассказывает о том, что про новинки известно в день презентации.

Благодаря утечке iOS 11, которая произошла в конце прошлой недели, про новинки известно довольно много. Мы бы даже сказали, что "все", но не будем — понадеемся на то, что Apple удалось что-то скрыть.

Поэтому, если вы хотите сохранить свежесть новизны от сегодняшней презентации (и при этом почему-то уже открыли этот текст), то дальше читать не следует!

1. Принципиально новый iPhone X с OLED-дисплеем

Впервые за 10 лет (да, в этом году iPhone исполняется 10 лет!) Apple не только выкатит "продолжение балета", но и представит принципиально новый iPhone. Новинка получит название iPhone X, а его цена будет начинаться с тысячи долларов США в самих США и почти наверняка с 1000 евро — в странах третьего мира.

Ключевые функции:

OLED-экран "во все лицо" и без кнопки Home, но с вырезом сверху для динамика;

Технология для 3D-распознавания лиц Face ID, которая заменит Touch ID для логина в устройство;

Новые анимированные эмодзи — animoji;

Стеклянная задняя крышка и металлическая окантовка;

Беспроводная зарядка;

Поддержка USB3 Lightning для сверхбыстрой проводной зарядки;

Пара вертикально ориентированных основных камер.

Поскольку кнопки Home не будет, постольку пользователям этого "премиум-iPhone" придется осваивать новый жест — взмах по экрану снизу в верх в его нижней части.

Почти наверняка iPhone X придется подождать месяц или около того (по сравнению с iPhone 8) — куча источников утверждает, что партнеры Apple не успевают вовремя изготовить нужное количество этих сложных трубок. Но точно мы узнаем сегодня.

2. iPhone 8 и iPhone 8 Plus, без всяких iPhone 7s

Прямой последователь нынешней "семерки" не будет назван iPhone 7s, как можно было бы ожидать. Apple решила смириться с маркетингом Samsung сломать стереотипы и сразу представить . iPhone 8.

Главным новшеством нового "обычного iPhone" по сравнению с iPhone 7 будет, как в iPhone X, стеклянная задняя панель и идущая "в комплекте" возможность беспроводной зарядки. USB3 Lightning тоже будет.

Кнопка Home останется и в общем и целом "новый iPhone 8" будет все тем же привычным всем iPhone. Цена на него также должна остаться на нынешнем уровне. Главное отличие в дизайне, по которому его можно будет отличить от "семерки" — стекло на задней крышке. Ах, вы используете чехлы?! Ну, извините…

В продажу в США и на ключевых рынках он поступит 22 сентября.

3. Часы Apple Watch третьего поколения с поддержкой LTE (опциональной)

Ожидается, что Apple представит Apple Watch "Series 3", а их главной "фичей" будет не только более шустрый процессор, но и поддержка беспроводной мобильной связи. Больше никакой зависимости от iPhone!

По слухам, Watch будут использовать тот же номер, что и iPhone, в паре с которым они станут трудиться. То есть, просто вставить в часы новую "симку" лишь с тарифным планом для передачи данных — не выйдет.

4. Новые Apple TV и AirPods

Скорее всего Apple покажет новые Apple TV с поддержкой 4K и HDR — самое время, учитывая, что игровые приставки их уже тоже освоили.

Из утечки iOS 11 также известно, что сегодня будет представлена и новая версия беспроводных "ушек" AirPods. Вряд ли они изменятся очень серьезно. Как это регулярно бывает со вторыми версиями продуктов Apple, ожидать надо "работы над ошибками".

5. Новых MacBook Pro, iPad и iPhone SE… не будет

MacBook Pro были показаны в июне, не стоит ожидать их обновления уже в сентябре. В лучшем случае это случится ближе к концу осени. А скорее всего и вовсе в 2018 году.

С iPad все еще грустнее — Apple нынче обновляет их в лучшем случае раз в год. Последние новости с этого фронта датированы июнем, так что…

Дешевый (по меркам Apple) iPhone SE также был обновлен совсем недавно — этой весной. Если компания и выкатит новую версию, то весной 2018 года.