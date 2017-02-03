eKool сделала платной одну из услуг: мы решили сделать заказ услуг удобнее для родителей

Среда принадлежащая фирме Koolitööde AS среда eKool, которую используют школы для передачи информации об учебной работе между школой, учениками и родителями, изменила прежний список платных услуг. В результате платные услуги объединили в один пакет, а бесплатные услуги в бесплатный пакет.

По словам eKool, с этим изменением для пользователей, которые до сих пор использовали среду, на самом деле особенно ничего не изменилось. "eKool уже долгое время предлагала родителям платные услуги. Это Патруль прогулов, Оценочный патруль, Уведомление о контрольных работах, Недельный рапорт и приложение mKool Премиум. Мы решили сделать заказ своих услуг удобнее для родителей и объединили их в один Семейный пакет, который действовал бы для всей семьи и был бы в итоге дешевле", — пояснил руководитель eKool Танель Керес.

Foto: Kuvatõmmis

При описании услуг Семейного пакета eKool исходит из принципа, что все, что пишут в дневник ученика, доступно и будет доступно родителю бесплатно и остальные услуги, в том числе статистика оценок, образуют Семейный пакет.

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"Значит, единственная услуга, которая стала платной, это статистика оценок на веб-странице, потому что в мобильном приложении это была с самого начала платная услуга", — заверил Керес.

В итоге использование услуг eKool с Семейным пакетом станет дешевле для семьи. "Достаточно, если один член семьи присоединится к пакету. После этого его возможности смогут использовать и другие члены семьи. До сих пор на каждого ученика приходилось заказывать отдельную услугу", — добавил Керес.

Семейный пакет можно настроить так, что родитель получает оповещение обо всех школьниках семьи. Семейный пакет будет стоить 1,65 евро в месяц (если платят разом за весь год) или 3,45 евро в месяц, когда платят каждый месяц. До сих пор стоимость одной платной услуги составляла от 1,49 до 3,5 евро в месяц. Количество получающих оповещения в семейном пакете eKool не ограничено, и способ оповещения можно выбрать — сообщение, электронное письмо или уведомление на смартфон.

Министерство: мы не можем регулировать частное предпринимательство

Представитель министерства образования и науки сказал о расширении платных услуг eKool, что частное предпринимательство министерство регулировать не может.

"Помимо eKool на рынке есть также Stuudium, значит, в этой сфере есть и конкуренция. Школы могут сами выбирать, используют ли они вообще такую услугу и какой фирмы. Министерство не может регулировать частное предпринимательство, у нас нет представления о том, на каких основаниях у школы заключены договоры с поставщиком услуги", — сказал Delfi пресс-секретарь министерства Тарму Курм.

"Предприятие заверило нас, что все основные функции eKool по-прежнему бесплатны", — добавил Курм.

Учительница: ни один родитель не обращался по этому вопросу

По словам беседовавшей с Delfi Kasulik учительницы начальных классов, ни один родитель до сих пор не обращался к ней в связи с платными услугами eKool и она на самом деле не видит для этого причины. "Все те услуги, которые были у eKool сначала и которые реально нужны, по-прежнему бесплатны", — добавила она.

Услуга статистики оценок на самом деле не является напрямую необходимой для родителя. "Скорее, эта статистика — дающая эмоциональную устойчивость услуга", — сказала она и добавила, что для кого-то из родителей важно, например, знать, что его ребенок — единственный, кто получил пятерку за какую-либо контрольную работу, или что его ребенок был не единственным, кто провалился на каком-либо оценивании.

"Речь идет о дополнительной услуге, которая появилась в eKool позже, и до eKool родители так и так этого не видели, — сказала она. — Я не знаю, нужно ли на самом деле родителям вообще знать то, какие оценки получили другие, скорее, это что-то, что мог бы знать учитель, чтобы анализировать свои результаты".

Учительница признает, что статистика оценок действительно стала платной, но эта также единственная услуга, которую по сравнению с прежней ситуацией больше нельзя использовать без дополнительной платы. Например, как Патруль прогулов, так и Оценочный патруль, которые входят в число услуг платного Семейного пакета, всегда были платными. Так сказать патрульные услуги — услуги для удобства, которые отправляют на телефон родителя сообщение, если ребенок, например, отсутствует без причины или если на его странице появляется новая оценка. "Всю эту информацию родитель получает и просто войдя в eKool ", — сказала учительница.