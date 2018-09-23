Экономисты оценили идею возвращения лита: это нанесет ущерб имиджу Литвы

Жителей Литвы в шутку можно назвать коллекционерами литов, поскольку до сих пор не обменяли 440 млн литов — это 128 млн евро. В отделения банка в Каунасе и Вильнюсе ежедневно десятки людей приносят на обмен литы.

Летом компания Baltijos tyrimai провела опрос, который показал, что почти половина жителей Литвы недовольно евро. ПОявились и предложения провести референдум за возвращению лита. По мнению экономистов, это результат повышения цен, виновником которого жители считают евро.

Аналитик банка Luminor Индре Гените-Пикчене сказала, что нельзя винить евро в том, что выросли цены — якобы в развивающейся экономике инфляция — естественная вещь. Она обратила внимание на пользу евро — инвестиции и дешевые кредиты.

"Инфляция и рост цен в большинстве случаев с введением евро не связаны. Цены повышаются из-за роста расходов на труд, это естественно отражается и в росте цен, иначе бизнесу вообще будет невыгодно работать.

Кроме того, сильно влияние цен на мировом рынке сырья, нефти на окончательную стоимость продукта. Мы немалую часть сырья и продуктов импортируем, поэтому естественно, что международные тенденции однозначно коснулись и нас, как и всех остальных игроков на рынке", — сказала LRT аналитик Luminor.