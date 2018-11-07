Экономист: в следующем году рост цен замедлится

В октябре инфляция ускорилась до 4,4 процента. Наибольший вклад в рост цен внесла энергия. Бензин и дизельное топливо подорожало на одну пятую. Повысились цены также не электроэнергию, а также на такие виды топлива, как древесина, газ и пр. В следующем году инфляция замедлится, поскольку повышение цен на энергию остановится, а повышения акцизов на алкоголь, скорее всего, не будет.
На цену моторного топлива влияют как возросшие цены на нефть, так и рост акцизов. Нефтяные цены в октябре выросли в связи с введёнными против Ирана санкциями США. Ограничения на деятельность, связанную с нефтью, стали действовать в отношении Ирана с понедельника, 5 ноября. Многие крупные нефтяные компании Европы в связи с этим также прекратили свои поставки из этого государства. Нефтяной рынок сейчас более-менее уравновешен, поскольку объёмы добычи нефти в Северной Америке, Саудовской Аравии, а также в России близки к рекордным показателям. Кроме того, снижению цен на нефть способствует замедление роста спроса, особенно на развивающихся рынках. По оценкам Swedbank, нефтяные цены останутся в следующем году примерно на уровне текущего года, а ещё через год опустятся ниже 70 долларов за баррель.
Цена на электричество в октябре была на одну десятую выше, чем год назад. В последующие месяцы цена на электроэнергию должна снизиться по сравнению с пиком последних месяцев, поскольку уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций Северных стран повысился, а самые крупные работы по обслуживанию завершились.
Рост цен на продукты питания достиг в октябре 2,8 процента. Основная причина повышения цен на продукты питания — удорожание овощей из-за неблагоприятных погодных условий.
Рост цен в этом году превысит 3 процента. Это примерно столько же, как и в прошлом году. Среди разных групп продуктов наибольший вклад в рост цен внесут неизбежные расходы: жильё, питание, транспорт. Кроме того, на индекс цен повлияет удорожание алкоголя и табака. Но в следующем году инфляция снизится до уровня ниже 3 процентов, поскольку рост цен на энергию остановится, а повышения акциза на алкоголь с большой долей вероятности не будет (соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Рийгикогу).
Несмотря на быстрый рост цен, уровень жизни работников повышается. Средняя брутто-зарплата растёт примерно в два раза быстрее цен. В 2018 году средняя зарплата брутто по оценкам Swedbank, повысится почти на 7%, а в 2019 году — примерно на 6%.
Скорректированная с учётом цен или т.н. реальная нетто-зарплата, по оценкам Swedbank, благодаря повышению необлагаемого подоходным налогом минимума, повысится примерно на одну десятую, но в следующем году повышение составит всего примерно 2 процента.