Экономист: в следующем году рост цен замедлится

На цену моторного топлива влияют как возросшие цены на нефть, так и рост акцизов. Нефтяные цены в октябре выросли в связи с введёнными против Ирана санкциями США. Ограничения на деятельность, связанную с нефтью, стали действовать в отношении Ирана с понедельника, 5 ноября. Многие крупные нефтяные компании Европы в связи с этим также прекратили свои поставки из этого государства. Нефтяной рынок сейчас более-менее уравновешен, поскольку объёмы добычи нефти в Северной Америке, Саудовской Аравии, а также в России близки к рекордным показателям. Кроме того, снижению цен на нефть способствует замедление роста спроса, особенно на развивающихся рынках. По оценкам Swedbank, нефтяные цены останутся в следующем году примерно на уровне текущего года, а ещё через год опустятся ниже 70 долларов за баррель.

Цена на электричество в октябре была на одну десятую выше, чем год назад. В последующие месяцы цена на электроэнергию должна снизиться по сравнению с пиком последних месяцев, поскольку уровень воды в водохранилищах гидроэлектростанций Северных стран повысился, а самые крупные работы по обслуживанию завершились.