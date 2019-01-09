Экономист: в этом году рост цен должен немного замедлиться

Рост цен как в декабре, так и в целом за 2018 год был выше 3 процентов. В 2019 году инфляция должна немного замедлиться, поскольку затормозится рост цен на энергию, а акцизы на алкоголь повышаться не будут, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик в своем комментарии относительно потребительских цен.
Стоимость потребительской корзины в декабре по сравнению с прошлым декабрём выросла на 3,4 процента. Наибольший вклад в рост цен внесло жильё. Повысились цены на электроэнергию, а также на другие источники энергии — древесину, газ и пр. Высокие цены на электроэнергию предсказывают и форвардные сделки на начало этого года, поскольку холодные погоды увеличивают спрос. Наряду с электричеством и топливом дорожает и аренда жилья.
Цена на моторное топливо лишь ненамного превысила показатели декабря 2017 года. При этом нефтяные цены в декабре понизились на мировом рынке как в долларах США, так и в евро. На нефтяном рынке сохраняется высокий уровень предложения при замедлении роста спроса. Договорённость между OPEC и Россией о снижении добычи должна предотвратить дальнейшее снижение нефтяных цен. По оценкам Swedbank, нефть в этом году будет стоить примерно столько же, как и в 2018.
Рост цен на продовольственные товары за последние два месяца был скромным. Больше всего из-за засушливого лета подорожали овощи. Повышение акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия.
Цены растут не только из-за повышения спроса, но и в связи с ростом затрат предприятий. Удорожание рабочей силы оказывает особенно сильное давление на поставщиков услуг, поскольку там высока доля рабочей силы по отношению к совокупным затратам. Товары в декабре подорожали год к году на 2,1%, услуги же — на целых 5,9%. Услуги подорожали в значительной мере из-за роста цен на авиабилеты, которые отличались высокой волатильностью. Наряду с развлечениями подорожали также образование и здравоохранение, особенно — стоматологические услуги.
Инфляция, по мнению Swedbank, понизится в этом году с прошлогодних 3,4 до 2,8 процента. Рост цен замедлится, поскольку повышение цен на энергию остановится, а повышения акцизов на алкоголь не будет.