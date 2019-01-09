Экономист: в этом году рост цен должен немного замедлиться

Стоимость потребительской корзины в декабре по сравнению с прошлым декабрём выросла на 3,4 процента. Наибольший вклад в рост цен внесло жильё. Повысились цены на электроэнергию, а также на другие источники энергии — древесину, газ и пр. Высокие цены на электроэнергию предсказывают и форвардные сделки на начало этого года, поскольку холодные погоды увеличивают спрос. Наряду с электричеством и топливом дорожает и аренда жилья.

Цена на моторное топливо лишь ненамного превысила показатели декабря 2017 года. При этом нефтяные цены в декабре понизились на мировом рынке как в долларах США, так и в евро. На нефтяном рынке сохраняется высокий уровень предложения при замедлении роста спроса. Договорённость между OPEC и Россией о снижении добычи должна предотвратить дальнейшее снижение нефтяных цен. По оценкам Swedbank, нефть в этом году будет стоить примерно столько же, как и в 2018.

Рост цен на продовольственные товары за последние два месяца был скромным. Больше всего из-за засушливого лета подорожали овощи. Повышение акцизов вызвало рост цен на алкогольные напитки и табачные изделия.